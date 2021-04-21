شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احتجاز امرأة بسبب احتجاجها على تسلا بأحد المعارض للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتجزت شرطة شنغهاي امرأة بعد أن احتجت في كشك تسلا في معرض شنغهاي للسيارات 2021 التجاري وفقا لما نقله موقع the verege.

وكانت المرأة قد تم احتجازها أثر صراخها بشأن مشكلة في المكابح فى طراز Tesla Model 3 وفقا لما نقله موقع the verege.

وتعرضت الشركة لانتقادات بسبب سياراتها المصنوعة في الصين، وقالت تسلا منذ ذلك الحين إنها ستجري فحصًا ذاتيًا لخدماتها وعملياتها في الصين.

والمرأة التي أشارت إليها الشرطة فقط بلقبها "زانج" اعتقلت بتهمة "الإخلال بالنظام العام"، وكانت قد احتجت من قبل على قضية الفرامل بعد أن تعرضت لحادث تصادم، وبحسب ما ورد محتجزة لمدة خمسة أيام.

انتشر مقطع فيديو لـ Zhang على قمة Tesla يوم الاثنين الماضى عبر أكبر شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، وعلى Twitter ، حيث شاركت صحيفة التابلويد المملوكة للدولة Global Times مقطعًا.