شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام تطرح أداة جديدة لتصفية الرسائل المسيئة تلقائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن Instagram عن أداة جديدة ستسمح للمستخدمين تلقائيًا بتصفية طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية مسيئة.

وتستهدف الأداة المشاهير والشخصيات العامة الذين يتلقون عددًا كبيرًا من الرسائل المباشرة غير المرغوب فيها والضارة وفقا لما نقله موقع TheVerge.

ويعتمد التحديث على عمل Instagram لمكافحة الكلام الذي يحض على الكراهية على المنصة، حيث قالت الشركة فى فبراير الماضى إنها ستبدأ في تعطيل حسابات المستخدمين الذين أرسلوا رسائل مضايقة متعددة.

وكانت الشركة قد وسعت الشركة فلتر التعليقات المسيئة لحظر التعليقات التي تهاجم مظهر الشخص أو شخصيته تلقائيًا في عام 2018.

ويمكن تشغيل فلتر طلبات الرسائل أو إيقاف تشغيله في قسم جديد من التطبيق يسمى "الكلمات المخفية"، عندما يكون قيد التشغيل، سيتم دفع الرسائل المسيئة إلى مجلد منفصل، يتم إخفاء الرسائل المباشرة الموجودة في هذا المجلد، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الرسائل دون الحاجة إلى قراءة ما يقولونه، إذا نقر المستخدم على رسالة، فيمكنه قراءتها أو حذفها أو الإبلاغ عنها.

وتقول الشركة إنها عملت مع "منظمات رائدة في مكافحة التمييز والبلطجة" للتوصل إلى قائمة معدة مسبقًا من العبارات المسيئة. يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص قائمتهم الخاصة بناءً على ما لا يريدون رؤيته.

قال Instagram إن الميزة الجديدة سيتم طرحها في "عدة دول" في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أنها لم تحدد تلك البلدان، تخطط الشركة للتوسع في المزيد من البلدان في الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت Instagram إنها ستطرح أداة للسماح للأشخاص بحظر الحسابات الجديدة بشكل استباقي من المتحرشين، عندما يحظر أحد المستخدمين شخصًا ما في التطبيق، سيكون لديه خيار حظر أي حسابات جديدة ينشئها هذا الشخص.

ورفضت الشركة تحديد كيفية القيام بذلك، واكتفت بالقول إنها تستخدم "مجموعة متنوعة من الإشارات" لاكتشاف الحسابات الجديدة من هؤلاء المستخدمين أنفسهم، سيتم طرح الميزة على مستوى العالم في الأسابيع القليلة المقبلة.