شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على طرق لصق المرفقات فى Chrome باستخدام اختصار لوحة المفاتيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوي Chrome 90 على خدعة تتيح دعم لصق الملفات من سطح المكتب مباشرة في صفحات الويب حيث تكون مدعومة - كما هو الحال في Gmail، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تقليل العمل لبضع ثوان عند مشاركة المرفقات في رسائل البريد الإلكتروني وفقا لموقع TheNextWeb.

إليك كيفية تمكين الميزة واستخدامها:

أولاً: تأكد من تثبيت Google Chrome 90 ولتحديث كروم انقر فوق زر القائمة (الزر المكون من ثلاث نقاط) بالقرب من الزاوية اليمنى العليا ، وانتقل إلى Help، About Google Chrome ثم يبدأ كروم في تنزيل التحديث تلقائيًا.

وسيطالبك بعد ذلك بإعادة تشغيل المتصفح، وسيحتفظ بعلامات التبويب المفتوحة عندما يعود مرة أخرى.

بمجرد إعادة تشغيل Chrome ، الصق النص التالي وسيتم نقلك إلى صفحة إعدادات للميزات التجريبية:

chrome: / flags / # clipboard-filenames إلى جانب الإعداد المسمى "أسماء ملفات الحافظة"، انقر على القائمة وحدد "ممكن".

وستحتاج إلى إعادة تشغيل Chrome مرة أخرى، وبعد ذلك ستكون ميزة النسخ واللصق جاهزة للاستخدام على سطح المكتب أو مستكشف الملفات، انسخ أي ملف تريد تضمينه كمرفق في Gmail عن طريق تحديده والضغط على Ctrl / Cmd + C ، أو اختيار "نسخ" من قائمة سياق النقر بزر الماوس الأيمن.

قم بزيارة Gmail في Chrome ، وأثناء إنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة أو الرد، اضغط على Ctrl / Cmd + V للصق الملف كمرفق، ستظهر كجزء من نص بريدك الإلكترونى.