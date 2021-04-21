تكنولوجيا: شاومي تدعم هاتف Redmi K40 المخصص للألعاب برقاقة Dimensity 1200

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شاومي في إعلان تشويقي جديد على خططها لدعم هاتف Redmi K40 المخصص للألعاب برقاقة معالج Dimensity 1200.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من هواتف Redmi K40، حيث تستهدف بالإصدار الجديد الألعاب، ولقد أكدت شاومي في إعلانات تشويقية نشرت اليوم على Weibo على أن الإصدار المخصص للألعاب من سلسلة Redmi K40 يأتي بمعالج Dimensity 1200 المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر.

ولقد كشف إعلان تشويقي أخر عن تصميم الإطار الجانبي لهاتف Redmi K40 المخصص للألعاب، حيث يظهر الهاتف بتصميم نحيف، مع أزرار مخصصة لتشغيل الألعاب.

أيضاً أشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف Redmi K40 يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي بشاشة E4 AMOLED من سامسونج، ويدعم معدل تحديث 144Hz، ومن المتوقع أيضاً أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh.

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