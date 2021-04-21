تكنولوجيا: رصد هاتف Galaxy F52 5G في قاعدة بيانات TENAA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن هاتف سامسونج المرتقب Galaxy F52 5G الذي رصد في قاعدة بيانات TENAA مع المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار.

يظهر هاتف Galaxy F52 5G في الصور المسربة بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، مع إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، في وحدة مستطلية، ومن المتوقع وفقاً للتسريبات أن تتميز الكاميرة الرئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما أكدت تسريبات Galaxy F52 5G على أبعاد هاتف Galaxy F52 5G الذي يتميز بقياسات 164.63 في 76.3 في 8.7مم، كما تدعم سامسونج هذا الإصدار بقدرة بطارية 4350 mAh.

أيضاً رصد هاتف Galaxy F52 5G في وقت سابق في قاعدة بيانات 3C، التي أكدت على أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W.

من جاتب أخر رصد الهاتف في تسريبات جاءت من Bluetooth SIG، حيث ظهر الهاتف بنموذج رقم SM-E5260، كما يدعم الإتصال بتقنية البلوتوث 5.1، وأيضاً dual-band Wi-Fi.

المصدر

اعلان





