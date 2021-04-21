تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Realme 8 5G برقاقة Dimensity 700

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Realme رسمياً اليوم عن هاتف Realme 8 5G الذي ينطلق برقاقة معالج Dimensity 700، ومعدل تحديث 90Hz في شاشة LCD.

ينطلق هاتف Realme 8 5G بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G مع مودم sub-6 GHz تقدم سرعة 2.77 جيجا بت في الثانية، كما يدعم الهاتف رقاقة Dimensity 700 المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر، والتي تدعم إستهلاك جيد للبطارية المميزة بسعة 5000 mAh، حيث يمكن للبطارية أن تستمر بعمر شحن يصل إلى 21 ساعة من تشغيل الفيديو.

ويضم هاتف Realme 8 5G في محتوى الصندوق شاحن بقدرة 18W، أيضاً يأتي الهاتف بشاشة LCD تدعم معدل تحديث 90Hz، كما تتميز بحجم 6.5 إنش ودقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم الشاشة سطوع 600 nit.

وفي إعدادات الكاميرة يأتي هاتف Realme 8 5G دون المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة ودقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً لا يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 4K، حيث تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر Samsung GM1، مع مستشعر macro وأخر يدعم تصوير portrait بالأبيض والأسود، كما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

يأتي النموذج الرئيسي من هاتف Realme 8 5G بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، كما يتوفر نموذج بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أيضاً تدعم تقنية Dynamic RAM Expansion زيادة سعة الذاكرة العشوائية إلى 5 و11 جيجا بايت رام.

أيضاً يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا بايت، وفتحة تدعم ثلاثة من البطاقات تتضمن اثنان من شرائح SIM، وبطاقة microSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف للطلب المسبق اليوم بسعر 320 دولار، وبألوان الأسود والأزرق.

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