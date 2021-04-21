شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد الكشف رسميا عنها.. يعنى إيه أداة AirTag الجديدة من شركة أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل، فى أول حدث لها لعام 2021، عن AirTag التى ظهر العديد من الإشاعات عنها خلال الفترة الماضية، والتى تعد بمثابة ملحق سهل الاستخدام لتتبع العناصر والعثور عليها باستخدام تطبيق Find My من أبل، إذ يمكن إرفاق AirTag بحقيبة يد أو مفاتيح أو حقيبة ظهر أو أشياء أخرى كما قالت الشركة فى بيان صحفي.

AirTag

ويأتى AirTag فى حجم صغير وخفيف الوزن ويأتى بتصميم دائرى مع غطاء قابل للإزالة يمكن إزالته بسهولة، ويمكن للعملاء تخصيص AirTag بالألوان المفضلة، بما فى ذلك النص ومجموعة مختارة من 31 رمزًا تعبيريًا، عند الشراء، فيما يحتوي AirTag على مكبر صوت مدمج يقوم بتشغيل صوت لمساعدة المستخدمين فى العثور على موقعه.





كما أنها حاصلة على تصنيف IP67 مما يجعلها مقاومة للماء والغبار، وتقول أبل إنه تمامًا مثل AirPods، يمكن توصيل AirTag بجهاز أيفون عن طريق تقريبه من الهاتف لتوصيله تلقائيًا، وبعد القيام بذلك، سيتمكن المستخدمون من تعيين اسم مخصص - مثل "مفاتيح" أو "سترة" - لعلامات AirTags مختلفة.

كيف تعمل أبل AirTag؟

بمجرد إعداده، ستظهر AirTag فى علامة تبويب العناصر الجديدة فى تطبيق Find My، حيث يمكن للمستخدمين عرض الموقع الحالى أو آخر موقع معروف للعنصر على الخريطة، وفى حالة وضع المستخدم للعنصر فى غير مكانه وكان ضمن نطاق Bluetooth، فيمكنه استخدام تطبيق Find My لتشغيل صوت من AirTag للمساعدة فى تحديد موقعه.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا مطالبة Siri بالعثور على العنصر الخاص بهم، وسيقوم AirTag بتشغيل صوت إذا كان قريبًا.

وتقول أبل إن AirTag مجهز بشريحة U1 باستخدام تقنية النطاق العريض للغاية التى تتيح لمستخدمى iPhone 11 وiPhone 12 العثور على مواقعه الدقيقة "يمكن لهذه التقنية المتقدمة أن تحدد بدقة أكبر المسافة والاتجاه إلى AirTag المفقودة عندما تكون فى النطاق".

وفى حالة فقد المستخدم لأداة AirTag الخاصة به، يمكن أيضًا وضعه فى "وضع الفقد" ويتم إخطاره عندما يكون فى النطاق أو يتم تحديد موقعه بواسطة شبكة Find My الواسعة، وإذا تم العثور على AirTag مفقود من قبل شخص ما، فيمكنه الضغط عليه باستخدام جهاز iPhone الخاص به أو أى جهاز يدعم NFC ويتم نقله إلى موقع ويب يعرض رقم هاتف جهة اتصال للمالك.