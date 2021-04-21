لمنع التحرش والمضايقات … إنستغرام يضيف ميزات جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

أضاف موقع ”إنستغرام“ ميزات جديدة لمنع التحرش والمضايقات، في الرسائل المباشرة بين المستخدمين.

وتتضمن الميزات الجديدة، مجموعة من الطرق لتصفية طلبات الرسائل والقدرة على حظر المستخدم عبر حسابات متعددة.

يأتي ذلك بعد الكشف عن تلقي لاعبي كرة القدم في بريطانيا لرسائل عنصرية عبر التطبيق؛ ما دفع الموقع في ذلك الوقت للكشف عن أن منع الإساءة في الرسائل المباشرة يشكل تحديا بالنسبة له.

ومع سلسلة التغييرات الجديدة، يمنح إنستغرام المستخدمين القدرة على حظر الشخص بشكل فردي وحظر أي حسابات جديدة قد يقوم بإنشائها.

ومن المقرر أن تساعد هذه الميزة الأشخاص الذين يتم استهدافهم بشكل متكرر، من قبل الأشخاص أنفسهم أو الأشخاص الذين لا يريدون أن يتمكن الشخص من العثور عليهم من قبل منشئ الحسابات الجديدة.

ومن المقرر أن يضيف التطبيق -أيضا- أداة جديدة لتصفية الرسائل والتي تنظم الرسائل الواردة من الأشخاص الذين لا تتابعهم بالفعل.

كما تتيح -أيضا- إخفاء طلبات الرسائل التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية مسيئة تلقائيا.

كان ”إنستغرام“ واجه المزيد من الضغوط بشأن منع التنمر على تطبيقه، ويواجه حاليا تدقيقا بشأن خططه لإنشاء نسخة للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما.