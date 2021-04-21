تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن سماعات PI7 و PI5 اللاسلكية من Bowers & Wilkins

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Bowers & Wilkins عن أول إصدارات الشركة من السماعات اللاسلكية PI7 و PI5 التي تأتي بتجربة صوتية مميزة وسعر يبدأ من 250 دولار.

تنطلق إصدارات Bowers & Wilkins الأولى من السماعات اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة في كلا السماعتين PI7 و PI5، كما تأتي السماعات بتقنية aptX الصوتية بأعلى جودة، ومحرك bespoke.

وتتميز سماعة PI7 اللاسلكية بتصميم ومواصفات رائدة، حيث تأتي باثنان من المحركات تتضمن محرك مخصص بحجم 9.2مم، لدعم الترددات المتوسطة وbass، كما تدعم السماعة صوتيات عالية الدقة 24 بت، و aptX تكيفي، أيضاً تضم السماعات ثلاثة من الميكروفونات لإلغاء الضوضاء في كل جهة من السماعات.

كما تأتي حافظة الشحن لسماعة PI7 اللاسلكية بمقبس 3.5مم، لدعم إتصال مصدر خارجي لا يدعم البلوتوث للحصول على تجربة لاسلكية في الإتصال، كما يتم بث الصوتيات للسماعات بأقل معدل لتأخر الإستجابة aptX، كما تدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C أو لاسلكياً، وتدعم سماعة PI7 اللاسلكية المستخدم بعمر شحن يصل إلى 4 ساعات، أو 16 ساعة مع الحافظة.

من جانب أخر تأتي سماعة Bowers & Wilkins PI5 بمحرك واحد 9.2 مم، أيضاً لا تتضمن الحافظة مقبس 3.5مم، كما تأتي كل جهة من السماعة اللاسلكية باثنان من الميكروفونات، إلا أن السماعة تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

أيضاً تأتي سماعة Bowers & Wilkins PI5 بتقنية aptX الرئيسية، لذا تدعم السماعة أيضاً نفس جودة الصوتيات المميزة لسماعة Bowers & Wilkins PI7 اللاسلكية.

كما تدعم السماعة عمر أطول للبطارية 4.5 ساعة و18 ساعة مع الحافظة، وتدعم الحافظة الشحن عبر منفذ USB-C، ومن المقرر أن تتوفر سماعة Bowers & Wilkins PI7 بسعر 400 دولار أو 400 يورو، بينما تأتي سماعة Bowers & Wilkins PI5 بسعر 250 دولار أو 250 يورو.

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