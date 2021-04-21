تكنولوجيا: صفحات زائفة في متجر مايكروسوفت تخدع المستخدمين لتحميل برامج ضارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير نشر عبر “Bleeping Computer” عن وجود بعض الصفحات الزائفة في متجر مايكروسوفت والتي تعمل على خداع المستخدمين لتحميل برامج ضارة.

أضافت شركة مايكروسوفت العديد من التحسينات على منصة ويندوز خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها مازالت تواجه الكثير من التهديدات من البرامج الضارة التي تؤثر بشكل واضح على الأجهزة مقارنة بالمنافسين، حيث يمكن إختراق أي من أجهزة ويندوز بسلاسة عبر تحميل تطبيق يتضمن فيروسات أو برامج ضارة.

أيضاً لم يمنع وجود متجر تطبيقات مايكروسوفت المتسللين من إطلاق البرامج الضارة التي تظهر في متجر مايكروسوفت في شكل برامج وتطبيقات وهمية، ومع صعوبة التصفح في متجر مايكروسوفت عبر المتصفح، حيث يؤدي النقر على زر التثبيت في التطبيق إلى الإنتقال بالمستخدم إلى متجر مايكروسوفت لإنهاء عملية تثبيت التطبيق.

وفي البرامج الضارة التي رصدت على صفحات متجر مايكروسوفت لا يتم تثبيت تطبيق بالفعل عن النقر على زر التثبيت، وهو ما قد لا يلاحظه المستخدمين الذين اعتادوا على تثبيت الملفات المضغوطة، لذا فعند بدء التحميل تعمل هذه البرامج الضارة على سرقة المعلومات من الأجهزة.

ولقد أكد تقرير Bleeping Computer على أن هذه البرامج الضارة قادرة على سرقة معلومات مثل كلمات السر، والمجلدات، أو لقطات شاشة لواجهة الأجهزة، وأيضاً الشفرات الخاصة بمحفظة المستخدمين، حيث يتم جمع هذه البيانات والمعلومات في ملف مضغوط ومن ثم إعادة إرسالة لجهة الإختراق.

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