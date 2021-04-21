شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن إصدار نظام تشغيل iOS 14.5 الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل عن إصدار iOS 14.5 رسميًا الأسبوع المقبل، لاسيما مع طرح عدد من المنتجات التقنية للشركة والتى ستعمل على نظام iOS 14.5 أو أعلى مثل Air Tags الذى سيطرح في 30 أبريل فضلا عن إطلاق watchOS 7.4 و macOS 11.3 الأسبوع المقبل، وهم يدعمان تحديثات ميزات Apple Podcast الجديدة وفقا لما نقله موقع the verege.

وأطلقت Apple الإصدار التجريبي 14.5 لأول مرة للجمهور في وقت سابق من هذا العام في فبراير الماضى مع watchOS 7.4 beta إلى جانب دعم AirTag والتى تتبع التطبيقات وتفرض على المطورين طلب الإذن لتتبع المستخدمين لاستهداف الإعلانات.

وتم الإعلان عن الميزة العام الماضي وقوبلت بمقاومة حادة من Facebook على وجه الخصوص، والتي تقول إن هذه الخطوة ستضر بالشركات الصغيرة التي تستفيد من تتبع الإعلانات.

ويقدم iOS 14.5 أيضًا بعض ميزات الشمولية المرحب بها مثل القدرة على تغيير صوت Siri وخيارات لون البشرة الجديدة لبعض الرموز التعبيرية، بالاضافة إلى قدرة Siri على معرفة تطبيقات الاستماع الصوتي التي يفضلها المستخدم لأنشطة معينة.