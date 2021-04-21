تحديث “أندرويد 12” سيؤدي إلى حذف تطبيقاتك تلقائيا ولكن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 أبريل 2021 01:24 مساءً - منذ 45 دقيقة

يعد أندرويد هو نظام تشغيل الهواتف الذكية الأكثر شيوعًا في العالم، لذلك تسعى شركة غوغل لتحديث نظام أندرويد من وقت لآخر بما يتناسب مع الإصدارات والتطبيقات الحديثة .

يبدو أن التحديث التالي لنظام “أندرويد”، المعروف باسم “أندرويد 12″، صُمم ليشمل ميزة تحذف تلقائيا بعض تطبيقاتك والبيانات التي تحتفظ بها، وكل هذا لسبب وجيه.

وإذا اتبعت غوغل الجدول الزمني نفسه للإصدار مثل السنوات السابقة، فيُتوقع من مستخدمي “أندرويد” في جميع أنحاء العالم الحصول على التحديث الرئيسي التالي في الخريف. وسيشهد هذا العام إطلاق “أندرويد 12” لملايين الأشخاص حول العالم. وقبل الإصدار، بدأت غوغل في عرض الميزات والتفاصيل في إصدارات تجريبية من البرنامج.

وبسبب معاينات المطورين هذه، نعلم أن “أندرويد 12” سيتضمن عنصر واجهة مستخدم جديد للمحادثات ونظام السمات المستند إلى الخلفية ونمط إلغاء القفل المعاد تصميمه. وفي هذا الأسبوع، علمنا بأداة جديدة مفيدة أخرى ستتجه إلى الهواتف الذكية التي تدعمها غوغل مع التحديث التالي لنظام “أندرويد”.

ووفقا لما أفاد به مطورو XDA، يبدو أن “أندرويد 12” سيحذف البيانات تلقائيا من تطبيقات الجهاز غير المستخدمة، للمساعدة في إخلاء بعض المساحة. وستوفر ميزة “وضع سبات التطبيق” هذه، مساحة لمزيد من التطبيقات والصور والمزيد على جهاز المستخدم، عن طريق حذف الملفات المؤقتة تلقائيا من التطبيقات غير المستخدمة.

وعلى عكس ميزات “أندرويد 12” الأخرى الواردة، لم تظهر أداة “وضع سبات التطبيق” في إصدارات Developer Preview السابقة. ومع ذلك، تمكّن مطورو XDA من تأكيد تضمين الميزة في “أندرويد 12” بفضل البنية المسربة لنظام التشغيل الذي تمكنوا من الحصول عليه.

وقال الموقع إن ميزة “وضع سبات التطبيقات” القادمة ستتوسع عند مفهوم “التطبيقات غير المستخدمة” وصفحة الإعدادات المضافة مع “أندرويد 11”. وإلى جانب إزالة الملفات المؤقتة، ستعمل ميزة “أندرويد 12” المسربة أيضا على إبطال أذونات التطبيقات غير المستخدمة تلقائيا.

ونظرا لأنه سيتم حذف بيانات التطبيق المختارة فقط، فمن المحتمل أن يكون مقدار المساحة التي يوفرها المستخدمون في النهاية ضئيلا.

ومن المحتمل أن يكون ذلك تغييرا يفيد أولئك الذين يشغلون الهواتف ذات المستوى الأدنى، والتي تحتوي على مساحة تخزين صغيرة أكثر من غيرها.

ويمكن القول إن إلغاء الأذونات تلقائيا هو تغيير سيكون له تأثير أكبر على مستخدمي “أندرويد”، نظرا لعدد التطبيقات التي تطلب الأذونات التي لا يحتاجونها حقا.