تكنولوجيا: هواوي تخرج من قائمة أفضل 5 شركات مصنعة للهاتف في العالم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خسرت العملاق الصيني تصنيفها في قائمة تضم أفضل 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية في العالم في الربع الأول من 2021، حيث تراجعت شحنات هواوي بشكل ملحوظ نتيجة للقيود الأمريكية وأيضاً تداعيات إنتشار فيروس كورونا.

أكدت العديد من التقارير السابقة على أن هواوي تواجه تراجع في شحنات الهواتف الذكية في الأسواق العالمية، كما أشارت توقعات المحللين إلى أن القيود الأمريكية ستؤثر بشكل كبير في النهاية على حصة هواوي السوقية.

واليوم يؤكد تقرير جديد من Strategy Analytics على أن شركة هواوي خرجت بالفعل من قائمة أفضل 5 شركات مصنعة للهاتف في الربع الأول من 2021.

ولقد إرتفعت شحنات الشركات المصنعة للهواتف الذكية إلى 340 مليون وحدة خلال الربع الأول، كما أكد تقرير Strategy Analytics على أن شحنات الهواتف الذكية سجلت نمو سنوي بنسبة 24% رغم النقص الذي تواجهه هذه الشركات في مخزون الرقاقات.

أيضاً كشف التقرير على إستحواذ عمالقة تصنيع الهاتف في الصين على حصة تصل إلى 35% من شحنات الهواتف الذكية، ويعود ذلك إلى إنتشار شبكات 5G في الصين مما دفع الشركات الصينية المطورة للهاتف للتركيز بشكل كبير على دفع تقنية 5G في هواتفها الذكية.

كما أكد التقرير على أنه رغم تحقيق عمالقة الصين هذا النمو الملحوظ في شحنات الهواتف الذكية، إلا أن هواوي خرجت للمرة الأولى منذ سنوات من قائمة أفضل 5 شركات مطورة للهواتف الذكية، بينما تشمل قائمة أفضل 5 شركات الآن كلاً من شاومي، وOPPO وVivo ولقد سجلت الأخيرة بالفعل نمو بنسبة 85% عند مقارنة الربع الأول من 2020 بالربع الأول من عام 2021.

أيضاً تستمر كلاً من سامسونج وابل في السيطرة على المراكز الأولى في قائمة أفضل 5 شركات مصنعة للهواتف الذكية في الربع الأول من 2021.

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