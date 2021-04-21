تكنولوجيا: Tile تؤكد على أن إطلاق ابل لجهاز AirTags لا يعد منافسة عادلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Tile تصريحات مؤخراً تؤكد من خلالها على ترحيب الشركة بالمنافسة في سوق أجهزة التعقب، كما أكدت على أن إطلاق ابل لجهاز AirTags لا يعد من المنافسة العادلة في الأسواق.

عرفت Tile كواحدة من أكثر الشركات شعبية في تطوير أجهزة التعقب في الأسواق، ولقد انضمت ابل للمنافسة في هذا السوق بالأمس بإعلانها عن جهاز التعقب الجديد AirTags، إلا أن هذا الإعلان لم يجد ترحيب كبير من شركة Tile، التي تتوجه لمشرعي الكونجرس بطلب معاينة لنظام التتبع الذي يرتكز عليه جهاز AirTags الجديد.

كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة Tile على أن الشركة ترحب بالمنافسة العادلة في الأسواق، كما أشار إلى أن إطلاق لجهاز AirTags لا يعد من المنافس العادلة.

ولقد أشارت التسريبات منذ فترة إلى خطط ابل لإطلاق جهاز تعقب للأسواق، وبالفعل قدمت ابل AirTag في الحدث الذي انطلق الأمس، حيث يتوفر الجهاز في الأسواق بدءاً من 30 من أبريل بسعر 29 دولار، كما يعمل الجهاز مع تطبيق Find My على أجهزة ابل.

من جانب أخر أكدت Tile في بيانها على أنها تقدم للأسواق مجموعة متنوعة من أجهزة التعقب التي تدعم المستخدم في تعقب الأشياء المختلفة التي تتضمن السماعات أو الحقائب، كما كشفت الشركة عن شركائها Skullcandy وHP، وأوضحت دعم أجهزة التعقب أنظمة الأندوريد وiOS.

ويقدم جهاز AirTag من ابل نفس المميزات التي اشتهرت بها أجهزة Tile، بينما تقدم ابل أيضاً للمستخدمين ميزة الشبكات ذات النطاق الواسع في تطبيق Find My التي ستدعم مستخدمي هواتف الأيفون في تحديد موقع الأشياء المفقودة بدقة أفضل.

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