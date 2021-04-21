شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعلن عن iPad و iMacs وأجهزة تتبع AirTags والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل عن أجهزة iPad و iMacs جديدة وعدد من المنتجات التقنية الجديدة في مؤتمر Spring Loaded، ضمنها أجهزة تتبع العناصر المفقودة AirTags التى طال انتظارها، وفقا لما نقله موقع the verege.

كشفت Apple النقاب عن أحدث أجهزة iPad Pro اللوحية، وهي مجهزة بنفس شريحة M1 المصممة من قبل Apple في MacBook Air وMacBook Pro و Mac mini و iMac الجديد، يحتوي الطراز مقاس 12.9 بوصة على شاشة مطورة تستخدم 10000 مصباح LED صغير، وتطلق عليه Apple اسم شاشة Liquid Retina XDR.

كذلك يحتوي كل من iPad Pros أيضًا على كاميرا جديدة فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل يمكنها تتبعك تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو.

ويكمنك طلب الأجهزة اللوحية في 30 أبريل، وستتوفر في النصف الثاني من شهر مايو، يبدأ الطراز مقاس 11 بوصة بسعر 799 دولارًا، ويبدأ الطراز مقاس 12.9 بوصة بسعر 1099 دولارًا.

وطرحت شركة Apple جهاز iMac معاد تصميمه بالكامل يحتوي أيضًا على شريحة M1، ويحتوي على شاشة مقاس 24 بوصة وكاميرا FaceTime بدقة 1080 بكسل ويأتي بسبعة ألوان مختلفة، كما يأتى مع لوحة مفاتيح لاسلكية جديدة تتضمن Touch ID للمصادقة.

يمكنك شراء iMac الجديد بأربعة ألوان تبدأ من 1.298 دولارًا وبسبعة ألوان ومواصفات أفضل بدءًا من 1499 دولارًا، يمكنك طلبه بدءًا من 30 أبريل، وسيكون متاحًا في النصف الثانى من شهر مايو.

وكشفت شركة آبل كل شىء عن أدوات تعقب عناصر AirTag التي ترددت شائعات طويلة عنها والتي يمكنك تتبعها في تطبيق Find My.

يمكنك تخصيص AirTag الخاص بك باستخدام الرموز التعبيرية أيضًا، ستتمكن من طلبها مسبقًا مقابل 29 دولارًا، وستتوفر في 30 أبريل، يمكنك أيضًا الحصول على أربع عبوات مقابل 99 دولارًا.

كشفت شركة آبل عن جهاز Apple TV 4K جديد، والذي يأتي مزودًا بشريحة A12 Bionic نفسها الموجودة في أجهزة iPhone XS و XS Max و XR، يمكنه الآن تشغيل مقاطع فيديو HDR ومقاطع فيديو ذات معدل إطارات مرتفع، سيبدأ بسعر 179 دولارًا مقابل 32 جيجابايت، سيكون متاحًا للطلب المسبق في 30 أبريل وسيكون متاحًا في النصف الثانى من مايو.

وكشفت شركة آبل عن جهاز تحكم عن بعد جديد لجهاز Apple TV، وهو مصنوع من الألومنيوم وله لوحة نقر في الأعلى، يتضمن أيضًا زر Siri على الجانب.

كشفت شركة آبل جهازي iPhone 12 و 12 mini أرجواني جديد. سيكون متاحًا للطلب المسبق يوم الجمعة القادم وسيتم إطلاقه فى 30 أبريل.

وأعلنت Apple عن إطلاق الإشتراكات الجديدة فى تطبيق Podcasts فى 170 منطقة ودولة الشهر المقبل، حيث أعادة الشركة تصميم التطبيق.