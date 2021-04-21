شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تطلق حملة عروض ترويجية بخصومات كبيرة لخدمات ما بعد البيع الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوى لأجهزة المستهلك عن إطلاق حملة عروض ترويجية جديدة بخصومات كبيرة على خدمات ما بعد البيع وأعمال الصيانة، مع توزيع هدايا فورية للمستخدمين عند زيارة الفروع بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتتضمن الحملة خصومات تصل إلى 50% على صيانة وإصلاح أجهزتهم، والتي تشمل إصدارات مختارة في الفترة من 10 أبريل وحتى 12 مايو المقبل بالإضافة إلى عروض وخصومات متميزة على أجهزة هواوي متوفرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي وجميع فروع هواوي Experience Store.

وتأتي العروض الترويجية على خدمات ما بعد البيع وإصلاح الأجهزة في إطار الاهتمام بالمستهلك المصري الذي تضعه هواوي على رأس أولوياتها، وكذلك احتفالاً بحلول شهر رمضان حيث تحرص شركة هواوي على مشاركة عملائها المصريين احتفالاتهم بمثل هذه العروض التي تتضمن تقديم الكثير من الهدايا ونسب عالية من الخصومات للعملاء.

وأكد بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر أن "إن العروض الترويجية التي نقدمها لمستخدمي أجهزتنا، تستهدف توفيرهم بخدمات عالية الجودة بأسعار مناسبة، وذلك انعكاساً لإيماننا بأهمية السوق المصري وتأكيداً على بقائنا وزيادة استثماراتنا. نحن سعداء دائماً بمشاركة عملائنا كافة احتفالاتهم ومناسباتهم من خلال إطلاق العروض الترويجية والخصومات الحصرية".

وأوضح أن إطلاق هذه الحملة يأتي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قائلاً: "إن اهتمامنا بالمستهلك المصرى لا يقتصر فقط على توفير هواتف متطورة تلبى تطلعاتهم واحتياجاتهم، بل نعمل دائماً على تقديم عروض حصرية ومميزة للعملائنا من أجل تعزيز ثقتهم فى علامة هواوى التجارية".

وجدير بالذكر أن هواوي تولي اهتماماً خاصاً بتلبية متطلبات واحتياجات المستهلك المصري وتحقيق تطلعاته حتى يتمكن من التجاوب مع خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة والتي تعتبر هواوي داعماً رئيسياً لها في ظل الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية.

وبدأت حملة عروض هواوي لشهر رمضان في مراكز الخدمة من 10 أبريل وتستمر حتى 12 مايو المقبل، وتتضمن خصمومات تصل إلى 50% على إصلاح الأجهزة، وهدايا فورية عند زيارة الفروع، وعروض حصرية على إصدارات محدودة من أجهزة هواوي.