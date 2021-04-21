شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تجرب تقنية جديدة بافتتاح صالون لتصفيف الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح شركة أمازون صالون لتصفيف الشعر في منطقة إيست إند سبيتالفيلدز بلندن، حيث تقول إنها ستجرب "أحدث التقنيات الصناعية"، يتضمن ذلك تطبيقًا للواقع المعزز يتيح للعملاء رؤية أنماط وألوان الشعر المختلفة عليهم قبل أن يتخذوا قرارًا بشأن التغيير وفقا لما نقله موقع the verege.

وعلى عكس متاجر بقالة Cashierless Go التابعة للشركة (التي توسعت إلى لندن الشهر الماضي)، لا يبدو أن صالون أمازون يمثل نقطة انطلاق لغزو الصناعة.

وقالت الشركة في منشور مدونة: "سيكون هذا مكانًا تجريبيًا حيث نعرض منتجات وتقنيات جديدة، ولا توجد خطط حالية لفتح أي مواقع أخرى لصالونات أمازون".

ويبدو الأمر أشبه بحيلة تسويقية متواضعة تهدف إلى الإشارة إلى طموحات الشركة في قطاعي الموضة والجمال بشكل عام، حيث كافحت أمازون لإنشاء طرق داخلية ضد المتاجر المتخصصة.

ويأتي وصول Amazon Salon في لندن بعد إطلاق الشركة لمتجر Amazon Professional Beauty Store في المملكة المتحدة، وهو واجهة متجر على الإنترنت تبيع منتجات السبا والصالونات بالجملة للشركات.

وسيشغل صالون أمازون مساحة تزيد عن 1500 قدم مربع على طابقين في موقع في شارع برشفيلد. بالإضافة إلى استخدام تطبيقات AR لقص الشعر (والحصول على قصة شعر فعلية)، سيتمكن الزائرون من اختبار تقنية "التوجيه والتعلم" الجديدة "التي تتيح لهم" الإشارة ببساطة إلى المنتج الذي يهتمون به على الشاشة رف "لعرض المزيد من المعلومات وخيارات الشراء على شاشة عرض قريبة.