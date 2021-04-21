شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إنشاء ملصقات خاصة بك على تليجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك تطبيق التواصل تليجرام Telegram تحميل واستخدام الملصقات “stickers” الخاصة بك في المحادثات، ويمكنك إنشاء حزم ملصقات وإظهارها كيفما تشاء، وهنا نرصد لك خطوات إنشاء الملصقات واستخدامها في محادثات Telegram، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية إنشاء ملصقات Telegram

قبل أن تتمكن من إنشاء ملصقات Telegram، ستحتاج إلى برنامج لتحرير الصور يتيح لك إنشاء ملفات PNG بخلفيات شفافة.

ويعد Adobe Photoshop أكثر برامج تحرير الصور شيوعًا، كما يمكنك البحث عبر الإنترنت عن بديل مجاني، وهناك بعض القواعد التي يجب أن تضعها في اعتبارك عند تصميم ملصقات Telegram:

• يجب أن تكون ملصقات Telegram عبارة عن ملفات PNG ذات خلفية شفافة.

• لا يمكن أن تحتوي ملصقات Telegram على مواد محمية بحقوق الطبع والنشر مثل الصور أو الاقتباسات من الوسائط الشعبية.

وتختلف عملية إنشاء خلفية شفافة للملصق الخاص بك اعتمادًا على البرنامج الذي تستخدمه، ولكن بشكل عام، ستحتاج إلى خلفية شفافة.

وبمجرد أن تقوم بإضافة قناة ألفا الخاصة بالخلفية الشفافة، فإن أي شيء تقوم بمسحه أو حذفه في تلك الطبقة سيصبح شفافًا، وباستخدام هذا، يمكنك تحرير الصورة حسب رغبتك وحفظها كملف PNG بمجرد الانتهاء.

فقط تذكر أنه بمجرد إنشاء ونشر مجموعة من الملصقات، تكون الملصقات متاحة للجميع على Telegram، لذلك إذا كان هناك أي شيء في ملصقاتك لا تريد رؤية الغرباء له، فلا تشاركه.