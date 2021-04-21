شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يعلق على حادث سيارة تسلا ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الملياردير التقني إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، على حادث اصطدام سيارة تسلا الذي أسفر عن وفاة رجلان، قائلا إن نظام القيادة الآلية بالسيارة لم يكن في وضع التشغيل عند وقوع الحادث وفقا للنتائج الأولية وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

وقال ماسك عبر صفحته الرسمية علي تويتر في أول رد فعل للشركة على الحادث الذي وقع في تكساس السبت الماضى: "تظهر سجلات البيانات التي تم استعادتها حتى الآن أن نظام القيادة الآلية لم يكن في وضع التشغيل".

يدعي ماسك أن القيادة الآلية لم تكن تعمل في ذلك الوقت وأن السيارة المعنية لم يكن لديها باقة القيادة الذاتية الكاملة.

وردا على حساب على تويتر ينتقد مقالة وول ستريت جورنال بشأن الحادث، قال ماسك إن البيانات التي تم استردادها حتى الآن "نظام القيادة الذاتية لم تكن في وضع التشغيل وأن هذه السيارة لم تشتري FSD."

ونقلت وسائل إعلام أمريكية الأحد الماضى، بأن رجلين توفيا إثر حادث اصطدام سيارة تسلا، وتعتقد الشرطة أنه لم يكن هناك أحد خلف عجلة القيادة.

وكان أحد الرجلين في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي عندما انحرفت السيارة عن الطريق واصطدمت بشجرة ثم اشتعلت فيها النيران، حسبما ذكرت صحيفتا وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز، نقلاً عن متحدث باسم الشرطة في مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية.

ووفقا للتحقيقات الأولية، فإن الشرطة "متأكدة بنسبة 99.9% من عدم وجود سائق خلف عجلة القيادة وقت الحادث، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.

وذكرت الصحيفة أن السلطات لا تزال تحقق في ما إذا كان برنامج مساعدة سائق السيارة كان قيد التشغيل.