شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك سيتيح نقل المنشورات والملاحظات لـGoogle Documents وWordPress والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك العملاقة لتكنولوجيا الشبكات الاجتماعية أنها ستسمح لمستخدميها بنقل نوعين من بياناتهم - منشورات وملاحظات فيسبوك، حيث سيسمح هذا لمستخدميه بالانتقال مباشرة إلى محرر مستندات جوجل و Blogger و WordPress.com.

وتسمح الشركة التي يقودها مارك زوكربيرج بالفعل لمستخدمي فيس بوك بنقل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى Backblaze وDropbox وGoogle Photos وKoofr، ومن أجل الاستفادة من الميزة الجديدة، سيتعين على مستخدمي فيس بوك إعادة إدخال كلمة المرور الخاصة بهم قبل بدء النقل ويتم تشفير البيانات قبل انتقالها بين الخدمات.

وسيتمكن المستخدمون من العثور على هذا الخيار ضمن "Your Facebook Information" ثم "Transfer Your Informatio"، وفي إحدى المدونات، قال ستيف ساترفيلد، مدير الخصوصية والسياسة العامة، "نخطط لمواصلة توسيع أنواع بياناتنا وشركائنا في المستقبل.

ومع ذلك، فإن النظام البيئي الذي نبنيه لدعم قابلية نقل البيانات لن يؤتي ثماره دون تنظيم يوضح البيانات التي يجب أن تكون محمولة والمسئول عن حماية البيانات بمجرد نقلها، ونأمل أن تساعد تحديثات اليوم في تعزيز المحادثات مع صانعي السياسات والمطورين والخبراء حول هذه المشكلات".