شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق لعبة Apex Legends للموبايل نهاية الشهر الجارى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم الإشارة إلى لعبة Apex Legends Mobile لأول مرة في عام 2019 عندما أعلنت EA عن فكرة إحضار اللعبة إلى الأجهزة المحمولة، إلا أن الشركة أعلنت مؤخرا أن اللعبة ستكون متاحة لأول مرة في مرحلة تجريبية والتي من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر بحسب الشركة.

وبحسب موقع TOI الهندى، ففي البداية، سيكون الاختبار التجريبي متاحًا لبضعة آلاف من اللاعبين المختارين في الهند والفلبين، ويقول الناشر إنه في النهاية، سيتم طرح اللعبة لمناطق أخرى في السنوات القادمة، وبالإضافة إلى ذلك ، كشفت EA أيضًا عن الفكرة المبكرة للعبة، حيث إن أول شيء أوضحته الشركة هو أن هذه نسخة جديدة من Apex Legends تعتمد على مفهوم الألعاب الأصلية.

وأيضًا، سيتم تحسين اللعبة لشاشات اللمس مع عناصر تحكم وتحسينات مبسطة للأجهزة المحمولة لتقديم تجربة لعب أفضل، ومن المتوقع أن يصل تطبيق Apex Legends Mobile إلى نظامي التشغيل Android و iOS، وأيضًا، تمامًا مثل إصدارات الكمبيوتر الشخصي ووحدة التحكم، سيكون إصدار الهاتف المحمول متاحًا أيضًا مجانًا.

وشيء آخر يجب ملاحظته هنا هو أن اللعبة لن تحتوي على أي لعبة متعددة المنصات أو منصات متعددة، وفي الوقت نفسه، على الرغم من الحظر الهندي، تتصدر PUBG Mobile حاليًا الرسم البياني بأكثر من مليار عملية تنزيل، فقط الوقت هو الذي سيحدد ما إذا كان Apex Legends Mobile سيكون قادرًا على منح منافسة شديدة له أم لا.