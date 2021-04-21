شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مديرو أبل وجوجل يستعدون للإدلاء بشهادتهم أمام الكونجرس.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قادة لجنة مكافحة الاحتكار التابعة للجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى، إن كبار المسئولين التنفيذيين في شركتى أبل وجوجل سيدلون بشهاداتهم يوم الأربعاء بشأن مخاوف تتعلق بمكافحة الاحتكار تتعلق بمتاجر التطبيقات الخاصة بهم إلى جانب المديرين التنفيذيين لثلاث شركات تعتمد على تلك المتاجر عبر الإنترنت.

وستشمل جلسة الاستماع المدير الأول للشؤون الحكومية في جوجل، ويلسون وايت، وكبير مسؤولي الامتثال في أبل كايل أندير، بالإضافة إلى كبير المسئولين القانونيين في Spotify هوراسيو جوتيريز، والمسئول القانوني الأول في Match Group، Jared Sine، وكيرستن دارو، المستشارة العامة لشركة Tile.

وتم الإعلان عن قائمة الشهود من قبل أعضاء مجلس الشيوخ آمي كلوبوشار، رئيسة لجنة مكافحة الاحتكار، ومايك لي، أكبر الجمهوريين فيها، وكانت خدمة بث الموسيقى Spotify وتطبيق المواعدة Match قد وجهوا انتقادات لمتاجر التطبيقات الخاصة بكل من عمالقة التكنولوجيا، بينما ركز Tile، الذي يساعد تطبيقه الأشخاص في العثور على الأشياء، على أبل.

ولطالما اشتكى صانعو التطبيقات من أن مدفوعات مشاركة الأرباح الإلزامية وقواعد التضمين الصارمة التي وضعها متجر تطبيقات أبل لأجهزة iPhone وiPad، جنبًا إلى جنب مع متجر Google Play لأجهزة أندرويد، ترقى إلى حد السلوك المناهض للمنافسة.

وخضع عمالقة التكنولوجيا الأربعة - آبل وأمازون وفيس بوك وجوجل - لتدقيق صارم لأكثر من عام بسبب مخاوف متنوعة مثل انتهاكات الخصوصية ومزاعم خطاب الكراهية وخنق الأصوات المحافظة وانتهاكات قانون مكافحة الاحتكار.