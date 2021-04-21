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تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين iPad mini 2019 وiPad Air 2019

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القاهرة - سامية سيد - إذ كنت ترغب فى شراء واحدا من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Air (2019) وiPad mini (2019) ، أن تساعدك فى الاختيار:
جهاز iPad mini (2019):

الشاشة: شاشة 7.9 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A12 Bionic.

 

الرام: تبلغ 3 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS13.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

 

جهاز iPad Air (2019)

الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.

دقة الشاشة: تبلغ 2360 ×1640بيكسل.

 

نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.

 

المعالج: معالج Apple A14 Bionic.

 

الرام: تبلغ 6 جيجابايت.

 

نظام التشغيل: نظام iPadOS14.

 

الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل.

 

الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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