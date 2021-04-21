شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين iPad mini 2019 وiPad Air 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذ كنت ترغب فى شراء واحدا من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Air (2019) وiPad mini (2019) ، أن تساعدك فى الاختيار:
جهاز iPad mini (2019):
الشاشة: شاشة 7.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS13.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
جهاز iPad Air (2019)
الشاشة: شاشة 10.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2360 ×1640بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A14 Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.