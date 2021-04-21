شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين iPad mini 2019 وiPad Air 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذ كنت ترغب فى شراء واحدا من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPadAir ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad Air (2019) وiPad mini (2019) ، أن تساعدك فى الاختيار: