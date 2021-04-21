تكنولوجيا: صوت عالي الجودة وعمر بطارية طويل وإلغاء الضوضاء. ما هي السماعات التي تقدم الثلاثة؟

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما يتعلق الأمر بأجهزة الصوت اللاسلكية، هناك عدد غير قليل من الخيارات المتاحة في السوق، مما قد يجعل الخيار

أمر صعب. أفضل طريقة لاتخاذ القرار هو النظر في العوامل الرئيسية التي سيتم استخدامها على أساس يومي. يتضمن

ذلك جودة الصوت الإجمالية وعمر البطارية وسرعات الشحن وأخيراً إمكانيات إلغاء الضوضاء. ستؤدي إضافة هذه

العوامل الثلاثة بالفعل إلى تقصير قائمة الخيارات، وبعد ذلك يمكنك إجراء مقارنة عميقة قليلة لمعرفة الخيار الأنسب.

دعنا نلقي نظرة على السماعات اللاسلكية من بعض أفضل الشركات المصنعة في العالم، وهي هواوي – Huawei وأبل

– Apple وسامسونج – Samsung، مع سماعات HUAWEI FreeBuds 4i وسماعات Apple AirPods 2 وسماعتي

Samsung Galaxy Buds و Buds+ ، ونرى أي واحدة تقدم الثلاثة العوامل التي تم ذكرها في مقدمة المقالة.

سماعات HUAWEI FreeBuds 4i

صوت عالي الجودة

في حين أن قياس الصوت يمكن أن يكون ذاتيًا للمستخدم، يمكن اصدار بعض الأحكام بواسطة المكونات المستخدمة داخل

السماعات. خذ سماعات HUAWEI FreeBuds 4i على سبيل المثال، والتي تأتي مع مشغل ديناميكي كبير بحجم 10 مم

والذي يسمح بمجموعة أوسع من السعات وصوت جهير أقوى ويأتي بتصميم الغرفة الخلفية لتحقيق الاتساق في المؤثرات

الصوتية والاستماع أريّح. كما أن المشغل يأتي بضبط خاص لموسيقى البوب​​، مع التركيز على الآلات الموسيقية

والإيقاع والغناء للحصول على تفاصيل عالية الجودة.

من ناحية أخرى، قامت شركة أبل – Apple بتزويد سماعات Apple AirPods 2 بمحرك مقاس 14.3 مم، والذي يوفر

تجربة جودة صوت جيدة. من ناحية أخرى، اختارت سامسونج – Samsung محركاً أصغر في سماعات Samsung

Galaxy Buds بحجم 9 مم، والذي بالرغم من كونه أصغر من المنافسة، إلا أنه يدير جودة صوت قوية. يأتي متغير

Buds+ أيضًا مع ضبط AKG والعديد من الإعدادات المسبقة للموازنة، والتي يمكن تعديلها وفقًا لاحتياجات المستخدم.

بالنسبة لجودة الصوت، تفوز سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بمكوناتها المخصصة التي تعمل معًا لتقديم صوت

عالي الجودة في أي بيئة.



عمر البطارية

يعد عمر البطارية وسرعات الشحن من النقاط القوية الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار بالنسبة للمنتجات الصوتية

اللاسلكية حيث إن لها تأثيرًا كبيرًا على الاستخدام اليومي. فقد كان هذا دائمًا مجال خبرة لشركة هواوي. يمكن أن توفر

سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ما يصل إلى 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعات من

المكالمات الصوتية، مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء النشطة. سيؤدي تشغيل إلغاء الضوضاء إلى توفير 7.5 ساعة من

تشغيل الموسيقى المستمر و 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية. قم بإقران هذه السماعات مع علبة الشحن ويمكن

للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية.

من ناحية أخرى، تقدم سماعات أبل – Apple ما يصل إلى 24 ساعة من الاستخدام مع العلبة، بينما تقدم سماعات

سامسونج – Samsung 13 ساعة و 22 ساعة على سماعتي Samsung Galaxy Buds و Buds+ على التوالي. ومع

ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه السماعات الثلاثة لا تأتي مع ميزات إلغاء الضوضاء النشطة، وهذا هو السبب في أنها

قادرة على إطالة عمر البطارية.

لكن البطارية المشحونة بالكامل لا تقل جودة عن سرعة شحنها وتضع هواوي معيارًا أعلى في هذه الجبهة. على سبيل

المثال، يمكن شحن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لمدة 10 دقائق بسيطة توفير ما يصل إلى 4 ساعات من

الاستخدام. وفي الوقت نفسه، تستغرق سماعات Apple AirPods 2 ما يصل إلى 15 دقيقة من الشحن لمدة 3 ساعات

فقط من الاستخدام. يمكن أن تمنح سماعتي Samsung Galaxy Buds و Buds+ ما يصل إلى 1.4 ساعة و 1 ساعة

من الاستخدام مع 15 دقيقة و 3 دقائق من الشحن على التوالي.



إلغاء الضوضاء النشطة

يمكن أن تؤثر الضوضاء المحيطة على تجربة الصوت. تدرك هواوي مدى أهمية ذلك، ولهذا السبب تأتي سماعات

HUAWEI FreeBuds 4i مزودة بميزات قوية لإلغاء الضوضاء النشطة. تحقق هواوي ذلك على سماعات HUAWEI

FreeBuds 4i باستخدام الميكروفونات لاكتشاف الضوضاء المحيطة حول المستخدم ثم اعتماد خوارزميات إلغاء

الضوضاء النشطة لإنشاء موجات صوتية مقلوبة لإلغائها. يتم تشغيل هذه الميزة بإيماءة ضغط طويلة بسيطة على جزع

السماعة، والتي يمكنها أيضًا تشغيل وضع الوعي – Awareness Mode الذي يسمح للمستخدمين بالاستماع إلى

الأصوات المحيطة من حولهم والتواصل مع الأشخاص دون الحاجة إلى خلع سماعات الأذن.

لم تقم كل من Apple و Samsung بتضمين هذه الميزة في سماعتي AirPods 2 أو سلسلة سماعات Galaxy Buds،

هذا يعني أن المستخدمين سيشعرون بتجربة صوتية عامة مع بعض الضجيج والضوضاء المحيطة، مما يزيل الانغماس

في الصوت أثناء التنقل أو المكاتب أو حتى عندما يريدون ضبط الصوت كل شيء آخر.

الاختيار النهائي

في نهاية المطاف، يتلخص الاختيار في المستخدم وتفضيلاته. فإن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i توفر صوتًا عالي

الجودة وعمر بطارية طويل وميزات قوية لإلغاء الضوضاء عند مقارنتها مع سماعات Apple AirPods 2 وسماعتي

Samsung Galaxy Buds أو Buds+ علاوة على ذلك، تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i أيضًا بسعر أكثر

وداً XXX بالمقارنة

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