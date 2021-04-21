تكنولوجيا: ابل تستعد لإضافة خدمة بودكاست بإشتراكات مسبقة الشهر المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت ابل في الحدث الذي انطلق مؤخراً على خططها لإطلاق خدمة بودكاست مدفوعة بدءاً من الشهر المقبل، حيث يمكن لمستخدمي Podcasts تحصيل رسوم شهرية لدفع محتوى بودكاست للمستخدمين.

تستعد ابل لإضافة خدمة بودكاست مدفوعة لتطبيق Podcasts الخاص بشركة ابل بدءاً من شهر مايو المقبل، على أن تتاح الخدمة المدفوعة في عدد 170 دولة حول العالم.

أيضاً يمكن لمنشئ محتوى البودكاست تحديد سعر الإشتراك الشهري للمستخدمين، إلى جانب تحديد المحتوى المقدم للمستخدمين مقابل الإشتراك الشهري، حيث يمكن دعم المستخدمين بمحتوى خالي من المادة الإعلانية مقابل الرسوم الشهرية، أو دفع محتوى حصري للمشتركين.

كما سيتاح لمنشئ المحتوى دفع إعلانات تشويقية مجانية من المحتوى لجذب المستخدمين للإشتراك، أيضاً إلى جانب الخدمة المدفوعة تقدم ابل تطبيق Podcasts بتصميم جديد في تحديث iOS 14.5.

ومن المقرر أن يضم الإصدار الجديد من تطبيق Podcasts ميزة القنوات الجديدة التي تقدم إقتراحات للمستخدمين بالمجموعات التي تقدم عروض للمستخدمين من منشئ المحتوى، على أن تكون بعض القنوات مجانية والبعض الأخر مدفوع، كما ستدعم الميزة المستخدمين لإستكشاف المحتوى والبرامج الجديدة.

أيضاً يجلب تحديث Podcasts ميزة البحث الجديدة، مع إعادة تصميم الصفحات والعروض وأيضاً الحلقات، كما يمكن للمستخدمين الإنتقال مباشرة إلى العروض المفضلة عبر زر “Smart Play”، لبدء العروض بشكل تلقائي.

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