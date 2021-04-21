تكنولوجيا: ابل تقدم جهاز Apple TV 4K بتصميم جديد لوحدة التحكم ورقاقة A12 Bionic

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن إصدارها الجديد من أجهزة التلفاز Apple TV 4K الذي ينطلق برقاقة A12 Bionic وتصميم جديد لوحدة التحكم عن بعد وسعر يبدأ من 179 دولار.

كشفت ابل في الحدث الذي انطلق اليوم على شبكة الإنترنت عن جهاز Apple TV 4K جديد برقاقة A12 Bionic التي تقدم ترقية جديدة للجهاز، لدعم تشغيل محتوى HDR بتقنية Dolby Vision، مع أعلى معدل تحديث، وآداء أسرع في فك تشفير محتوى الفيديو.

كما تدعم رقاقة A12 Bionic جهاز Apple TV 4K الجديد في بث محتوى الفيديو الذي يسجل بكاميرة هاتف iPhone 12 Pro بتقنية Dolby Vision عند 60 إطار لكل ثانية عبر AirPlay.

أيضاً يمكن لجهاز Apple TV الجديد مع هاتف الأيفون معايرة الألوان في أجهزة التلفاز عبر ميزة جديدة في الجهاز، كما تقدم ابل الجهاز بوحدة تحكم Siri جديدة بتصميم من الألومنيوم المعاد تدويره بنسبة 100%، كما تتضمن الوحدة أزرار جديدة من بينها زر يدعم تشغيل أو إغلاق الجهاز، مع لوحة نقر جديدة تدعم العمل أيضاً كعجلة للتحكم بآداء أسرع.

وتدعم وحدة التحكم الجديدة العمل مع الإصدارات السابقة من أجهزة تلفاز ابل، ويمكن شراءها بشكل منفصل بسعر 59 دولار، كما يتوفر Apple TV 4K بسعر 179 دولار للإصدار المميز بسعة 32 جيجا بايت، و199 دولار للإصدار المميز بسعة 64 جيجا بايت.

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