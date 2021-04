شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البنوك الأمريكية تستعين بالذكاء الاصطناعى لمراقبة العملاء والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أكثر من عشرة مصادر مصرفية وتقنية لرويترز إن العديد من البنوك الأمريكية بدأت في نشر برامج الكاميرا التي يمكنها تحليل تفضيلات العملاء ومراقبة العاملين وتحديد الأشخاص الذين ينامون بالقرب من أجهزة الصراف الآلي، حتى مع استمرار قلقهم بشأن رد الفعل العكسي المحتمل على زيادة المراقبة.

وتقدم التجارب التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا في City National Bank of Florida و JPMorgan Chase & Co وكذلك الإصدارات السابقة في البنوك مثل Wells Fargo & Co رؤية نادرة للمؤسسات المالية الأمريكية المحتملة في التعرف على الوجه وأنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الصلة.

فيما سيكون النشر الواسع لمثل هذه الأدوات المرئية للذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي شديد التنظيم خطوة مهمة نحو أن تصبح سائدة في الشركات الأمريكية، حيث قال بوبي دومينجيز، كبير مسئولي أمن المعلومات في City National، إن الهواتف الذكية التي تفتح عبر مسح الوجه قد مهدت الطريق.

وقال: "نحن نستفيد بالفعل من التعرف على الوجه على الهاتف المحمول"، "لماذا لا تستفيد منها في العالم الحقيقي"، وقال إن City National ستبدأ تجارب التعرف على الوجه في أوائل العام المقبل لتحديد العملاء في أجهزة الصراف والموظفين في الفروع، بهدف استبدال إجراءات المصادقة غير المستقرة والأقل أمانًا في مواقعها البالغ عددها 31 موقعًا، وقال إنه في النهاية، يمكن للبرنامج تحديد الأشخاص المدرجين في قوائم المراقبة الحكومية.

فيما قال جي بي مورجان إنه "يُجري اختبارًا صغيرًا لتقنية تحليل الفيديو مع عدد قليل من الفروع في أوهايو"، قال Wells Fargo إنه يعمل على منع الاحتيال لكنه رفض مناقشة كيفية القيام بذلك.