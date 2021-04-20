تكنولوجيا: ابل تطلق جهاز iPad Pro بشريحة M1 ودعم الإتصال بشبكات 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل رسمياً اليوم عن أحدث أجهزة iPad Pro الذي ينطلق بشريحة الشركة M1، ويدعم الإتصال بشبكات الجيل الخامس.

لا يأتي الإصدار الجديد من أجهزة iPad Pro بتغيير كبير في التصميم الخارجي، إلا أن ابل تدعم الجهاز بتكونيات داخلية تقدم آداء وكفاءة أعلى، حيث يأتي الجهاز بشريحة ابل M1، كما يتميز النتوء الخاص بالكاميرة بتصميم مسطح أكثر و LiDAR، كما يأتي الجهاز بتغييرات في سماكة الجهاز.

أيضاً يظهر التغيير الأبرز لجهاز iPad Pro في شاشة Liquid Retina XDR التي تتكامل مع نظام الإضاءة الخلفية mini-LED الذي يدعم ابل في زيادة الإضاءة الخلفية لتصل إلى 10000 مصباح LED، مما يدعم المستخدم في التحكم السطوع والعرض على الشاشة، حيث تدعم سطوع 1000 nits مع دعم الجهاز بتباين أعلى، ومن المقرر أن تكون تقنية الشاشة حصرية في الوقت الراهن على جهاز الآيباد.

ويضم iPad Pro شريحة شركة ابل الخاصة M1، التي تدعم بالفعل أجهزة MacBook Air وجهاز iMac الجديدة، ومن المتوقع أن تقدم الشريحة أفضل آداء في أجهزة الآيباد برو، كما يعد الإصدار الأول من أجهزة الآيباد بميزة الإتصال بشبكات 5G، على أن تدعم كافة الإصدارات الجديدة من أجهزة الآيباد برو شبكات mmWave 5G في سوق الولايات المتحدة.

كما يتضمن جهاز iPad Pro الجديد منفذ USB C الذي يدعم الشحن أو كمنفذ Thunderbolt مع USB 4.0، مع نطاق ترددي يصل إلى 40 جيجابت في الثانية مما يدعم المستخدم في ربط الملحقات فائقة الجودة مثل الذاكرة الخارجية المميزة بالسرعة الفائقة، أو الشاشات الخارجية المميزة بأعلى جودة عرض مثل Pro Display XDR المميزة بدقة عرض 6K.

أيضاً من بين التحسينات المقدمة في 2021 iPad Pro في كاميرة أمامية بزوايا عرض واسعة ودقة 12 ميجا بيكسل، لتحسين تجربة المستخدم في مكالمات الفيديو، كما تقدم ابل ميزة Center Stage التي تتيح ضبط الكاميرة وفقاً لموقع المستخدم، كما تقدم ابل تحسينات وتجربة جديدة مع دفع تحديث iOS 14.5.

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