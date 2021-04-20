تكنولوجيا: ابل تكشف عن جهاز التعقب AirTag بسعر 29 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ابل خلال الحدث الذي عقد اليوم عن جهاز التعقب AirTag الذي يتوفر في 30 من أبريل بسعر 29 دولار.

عقدت ابل مؤتمرها الإفتراضي اليوم على شبكة الإنترنت، حيث قدمت الشركة أحدث إكسسوارات الشركة التي تتضمن جهاز التعقب AirTags الذي يدعم الإتصال بخدمة Find My، كما يأتي بميزة تخصيص fobs بالرموز التعبيرية المفضلة للمستخدم، أو الحروف.



كما توفر شركة ابل إصدار Hermes الخاص من الجهاز، أيضاً يتوفر الجهاز في إصداره الرئيسي بسعر 29 دولار، بينما تقدم ابل مجموعة تتضمن 4 من أجهزة التعقب بسعر 99 دولار.

ويمكن للمستخدمين ربط الجهاز بتطبيق Find My، حيث يمكن لجهاز التعقب AirTag أن يدعم المستخدم بتقنية الواقع المعزز لتوجيه المستخدم للأشياء المفقودة عبر أجهزة ابل التي تتضمن شريحة U1.

أيضاً يتميز الجهاز بمعايير IP67 لمقاومة الماء والغبار، كما تؤكد ابل على أن البطارية تستمر في الجهاز بعمر شحن يصل إلى عام كامل.

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