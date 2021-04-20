تكنولوجيا: ابل تطلق هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini باللون البنفسجي الآن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل اليوم عن إطلاق هواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini بإختيار جديد في الألوان، حيث تقدم ابل اللون البنفسجي الذي ينطلق للأسواق بدءاً من يوم 30 من أبريل.

عقدت شركة ابل حدث اليوم للكشف عن إصدارات الشركة الجديدة من أجهزة الآيباد وأيضاً الإعلان عن توفر لون بنفسجي جديد بهواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini، والذي ينضم للألوان التي تتوفر الآن بالفعل في الأسواق من الأسود، والأبيض، والأحمر، والأخضر إلى جانب اللون الأزرق.

ومن المقرر أن يتوفر اللون البنفسجي الجديد لهواتف iPhone 12 وiPhone 12 mini في الأسواق بدءاً من يوم 30 من أبريل الجاري.

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