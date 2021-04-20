آبل تكشف عن الجيل التالي من Apple TV 4K

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة آبل اليوم عن الجيل التالي من Apple TV 4K، الذي يقدم معدل إطارات HDR عال مع Dolby Vision ويربط العملاء بالمحتوى المفضل لديهم بأعلى جودة.

وتوجد في قلب جهاز Apple TV 4K الجديد شريحة A12 Bionic التي توفر دفعة كبيرة في أداء الرسومات وفك ترميز الفيديو ومعالجة الصوت.

وبفضل تصميمه الجديد كليًا، يسهل Siri Remote مشاهدة العروض والأفلام عبر Apple TV باستخدام عناصر تحكم سهلة في التنقل.

وجنبًا إلى جنب مع tvOS، فإن Apple TV 4K يعمل بسلاسة مع أجهزة آبل وخدماتها لتغيير غرفة المعيشة.

ومع شريحة A12 Bionic، يدعم Apple TV 4K الآن معدل إطارات عالٍ HDR (نطاق ديناميكي عالٍ) وفيديو Dolby Vision، مما يتيح تشغيل فيديوهات الحركة السريعة بمعدل 60 إطارًا في الثانية بشكل أكثر سلاسة وظهور أكثر واقعية من أي وقت مضى.

ومع دعم معدل الإطارات العالي في AirPlay، يمكن عرض مقاطع الفيديو التي تم التقاطها عبر iPhone 12 Pro بدقة 60 إطارًا في الثانية عبر جهاز Apple TV 4K الجديد.

ومن خلال عملية توازن الألوان المبتكرة، يعمل Apple TV مع آيفون وأجهزة الاستشعار المتقدمة لتحسين جودة صورة التلفزيون.

ويستخدم الجهاز مستشعر الضوء في آيفون لمقارنة توازن الألوان بالمواصفات القياسية الصناعية التي يستخدمها المصورون السينمائيون في جميع أنحاء العالم.

وباستخدام هذه البيانات، يقوم Apple TV تلقائيًا بتخصيص إخراج الفيديو الخاص به لتقديم ألوان أكثر دقة وتباينًا محسنًا دون أن يضطر العملاء إلى ضبط إعدادات التلفزيون الخاصة بهم.

ويتميز جهاز التحكم عن بعد Siri Remote الجديد كليًا بوحدة تحكم مبتكرة بلوحة نقر توفر تنقلًا خماسيًا للحصول على دقة أفضل، كما تم تمكين اللمس للتمرير السريع للاتجاهات.

وتدعم الحلقة الخارجية للوحة النقر إيماءة دائرية بديهية تحولها إلى عنصر تحكم سريع مثالي للعثور على مشهد في فيلم أو عرض.

وبفضل تصميمه المكون من قطعة واحدة من الألومنيوم، فإن Siri Remote الجديد يلائم يد المستخدم بشكل أكثر راحة.

ويحتوي جهاز التحكم عن بُعد Siri Remote الجديد أيضًا على زر طاقة يتحكم في طاقة التلفزيون وآخر لكتم الصوت، مما يجعله جهاز التحكم عن بُعد الوحيد المطلوب أثناء الاستمتاع بالتلفزيون.

وباستخدام Siri، يمكن للعملاء البحث بسهولة عن عروض أو أفلام محددة، والتحكم في ملحقات المنزل الذكي، والتحقق من النتائج الرياضية أو الطقس، وغير ذلك الكثير.

ويعمل Siri الآن عبر Apple TV في النمسا وأيرلندا ونيوزيلندا، وتنضم هذه الدول إلى 13 دولة ومنطقة تدعم Siri.

وباستخدام AirPods، يمكن لما يصل إلى مشاهدين الاستمتاع بالصوت دون إزعاج الآخرين.

وتعمل Apple Music عبر Apple TV 4K على تحويل غرفة المعيشة إلى قاعة للحفلات الموسيقية، حيث تقدم صوتًا متعدد الغرف وكلمات متزامنة مع الوقت لملايين الأغاني.

ويتوفر جهاز Apple TV 4K الجديد بسعر يبدأ من 179 دولار، ويمكن للعملاء طلب الجهاز الجديد ابتداءً من يوم الجمعة، على أن يبدأ التوفر في النصف الثاني من شهر مايو في أكثر من 30 دولة ومنطقة، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويتوفر Apple TV HD مع جهاز التحكم عن بُعد Siri Remote الجديد مقابل 149 دولار، ويتوفر جهاز Siri Remote الجديد بشكل منفصل مقابل 59 دولار، وهو متوافق مع الجيل السابق من Apple TV 4K و Apple TV HD.