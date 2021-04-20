ID.6 .. سيارة الدفع الرباعي الكهربائية من فولكس فاجن

دبي - يزن راشد - كشفت شركة فولكس فاجن عن سيارتها الكهربائية الثالثة للإنتاج على أساس منصة MEB، وبعد ID.3 و ID.4، يمكننا الآن رؤية ID.6، وهي أكبر سيارة كهربائية للعلامة التجارية حتى الآن.

وبالنسبة إلى ID.6، تركز شركة صناعة السيارات الألمانية أولاً على السوق الصينية، وقررت كشف النقاب عن سيارة الدفع الرباعي الكهربائية في معرض شنغهاي للسيارات.

وعلق (رالف براندستاتر) Ralf Brandstätter، الرئيس التنفيذي لعلامة فولكس فاجن، على الكشف: مع ID.6 الجديدة، نضع الأسس لما لا يقل عن 50 في المئة من سياراتنا المباعة في الصين لتكون كهربائية بحلول عام 2030.

وأضاف: نحن نحافظ على الزخم ونزيد تدريجياً مجموعة سيارات MEB، وسيكون لدى فولكس فاجن إجمالي 8 سيارات ID في الصين بحلول عام 2023، وتتيح لنا وفورات الحجم التي حققناها تقديم أحدث التقنيات بأسعار في متناول الجميع، وبالتالي توسيع نطاقنا الكهربائي.

وتعتبر منصة MEB مرنة للغاية عندما يتعلق الأمر بحجم المركبات، حيث يمكنها استيعاب سيارات الهاتشباك الصغيرة، مثل ID.3، وسيارات الدفع الرباعي الكبيرة، مثل ID.6.

ويبلغ طول VW ID.6 نحو 4.88 أمتار (192 إنشًا)، وهي أطول بنحو 30 سنتمتر من ID.4.

ومع الإطلاق في الصين، أصدرت شركة فولكس فاجن المواصفات الخاصة بالإصدار الصيني من سيارة الدفع الرباعي الكهربائية، التي يتم تقديمها بحجمين لحزمة البطاريات ID.6 Crozz و ID.6 X.

وتقدم الشركة ما يصل إلى أربعة تكوينات لـ ID.6، بما في ذلك نموذج من ثلاثة صفوف وسبعة مقاعد.

وتحصل النماذج الأساسية على بطارية 58 كيلو واط، في حين أن حزمة البطارية الأساسية 77 كيلو واط اختيارية، وتتيح البطاريتان نطاقًا يتراوح بين 436 و 588 كيلومتر.

وتوجد البطارية أسفل مقصورة الركاب، مما يضمن انخفاض مركز الثقل.

وتتاح ID.6 بمحركات كهربائية مفردة أو مزدوجة، وينتقل إصدار الدفع الرباعي الثنائي المحرك من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 6.6 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 160 كيلومتر في الساعة.

وتأتي السيارة دون أي أزرار ومفاتيح فعلية، وتحتوي على شاشة عرض للمعلومات تعمل باللمس بقياس 12 إنشًا مع التحكم الصوتي Hello ID.

وتشمل الميزات الأخرى العالية التقنية شاشة عرض للواقع المعزز وميزة مساعدة السفر Travel Assist الخاصة بالصين، التي تتحقق بانتظام من تحديثات جودة الهواء ومخالفات المرور.

وتجعل أنظمة المساعدة IQ.Drive القيادة أكثر استرخاءً، وتتميز برامج وأجهزة ID.6 بتصميم معماري مبتكر، مما يسمح للعملاء بتحديث سياراتهم بعد الشراء.

ويبدأ إنتاج VW ID.6 في مصنعين في الصين في وقت لاحق من هذا العام.

وتركز شركة صناعة السيارات الألمانية على السوق الصينية في الوقت الحالي عندما يتعلق الأمر بسيارة الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة، لكن من المتوقع أن تصل السيارة إلى الأسواق الأخرى لاحقًا.