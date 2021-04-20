سامسونج تمنع تعقبك عبر متتبعها Galaxy SmartTag

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة سامسونج أن العملاء سيتمكنون قريبًا من اكتشاف أجهزة تعقب Galaxy SmartTag غير المعروفة باستخدام خدمة SmartThings Find، التي تستمر بالتطور من خلال ميزات الخصوصية المحسنة وتحديثات الأوامر الصوتية.

ووفقًا لسامسونج، تضم خدمة SmartThings Find الآن أكثر من 70 مليون جهاز مساعد، مما يجعلها واحدة من أسرع الخدمات نموًا في هذه الفئة، وذلك بالنظر إلى أنه تم إطلاقها في شهر يناير مع سلسلة Galaxy S21.

وتأتي الميزة المسماة Unknown Tag Search إلى تطبيق SmartThings بدءًا من الأسبوع المقبل.

ويمكن للمستخدمين فحص المنطقة المجاورة بحثًا عن أي أجهزة تتبع من سامسونج لا يمتلكونها، لكنها تتحرك معهم أو توجد في المحيط العام.

وتمثل هذه الميزة مكسبًا كبيرًا للأمان، حيث توفر طريقة سهلة للتأكد من عدم قيام أي شخص بتتبعك باستخدام جهاز تتبع سامسونج الذي يمكن وضعه في حقيبة الظهر أو جيب المعطف،

وتستهدف هذه الخطوة الأشخاص القلقين بشأن الخصوصية أو الآثار الأمنية لأجهزة التتبع المشابهة لأجهزة Tile.

وأعلنت سامسونج أيضًا أن مساعدها الصوتي بيكسبي Bixby يكتسب القدرة على العثور على أجهزة تتبع سامسونج.

وإذا ربطت متتبع سامسونج بعنصر معين وقمت بتسميته، فستتمكن من استخدام بيكسبي للعثور عليه.

وتمتلك آبل حاليًا ميزة مشابهة لميزة Unknown Tag Search في الإصدار التجريبي من نظام التشغيل iOS 14.5، ويبدو أنها تتناسب مع أجهزة تتبع العناصر AirTags التي ظهرت حولها الشائعات منذ فترة طويلة.

وتتيح لك Galaxy SmartTag تحديد الأجهزة المفقودة باستخدام تقنيات البلوتوث المنخفض الطاقة BLE والنطاق العريض UWB، لذلك عليك أن تكون بالقرب منها لتتبعها في الوقت الفعلي.

ومع ذلك، لا يزال من الممكن تحديد المتتبع غير القريب منك بواسطة أجهزة سامسونج الأخرى الموجودة في المدى، التي يمكنها اختبار اتصال شبكة SmartThings بشكل مجهول وإخطارك.

وتتيح خدمة SmartThings Find، وهي إحدى الميزات البارزة في نظام SmartThings البيئي، لمستخدمي Galaxy تحديد موقع هواتف Galaxy الذكية والأجهزة اللوحية والساعات الذكية وسماعات الأذن بسرعة وسهولة.