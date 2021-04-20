شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عملة Dogecoin المشفرة تشهد ارتفاعات كبيرة وصلت إلى أكثر من 25% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هذا وتصدر وسم Dogecoin موقع تويتر مع تزايد التغريدات بشأن الموضوع.

ووصلت ارتفاعات العملة المشفرة إلى حوالي 25% دافعة بها إلى نحو 43 سنتا.

وشهدت العملة المشفرة Dogecoin رواجا كبيرا مؤخرا على منصة Robinhood لكنها واجهت مشكلات فنية على المنصة تتعلق بتنفيذ صفقات المستخدمين الخاصة بالعملات المشفرة، ذلك على الرغم من إعلان المنصة استعادة الخدمة بالكامل لتمكين المستخدمين من التداول بحلول منتصف ليل الخميس الماضى.

وحدثت إخفاقات متفرقة في أوامر التشفير وتأخير الإشعارات لبعض العملاء"، وفقا لما نقلته Robinhood في منشور مدونة.

وقالت المنصة فى وقت سابق، إنها شهدت طلبا غير مسبوق على خدمات Robinhood Crypto، مما أدى إلى حدوث مشكلات في تداول العملات المشفرة وقدمت اعتذارها للعملاء.