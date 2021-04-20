تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Moto G60 وG40 Fusion بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا اليوم عن هواتف Moto G60 وG40 Fusion التي تنطلق بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، ورقاقة معالج Snapdragon 732G.

تنطلق الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف Moto G اليوم بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz، وبطارية بقدرة 6000 mAh، كما يدعم الهاتفين رقاقة معالج napdragon 732G.

ويختلف هاتفي Moto G60 وG40 Fusion في إعدادات الكاميرة الخلفية، حيث يضم هاتف Moto G60 مستشعر HM2 من سامسونج بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الرئيسي لهاتف G40 Fusion بدقة 64 ميجا بيكسل.

كما تتضمن إعدادات الكاميرة في الهاتفين مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع مستشعر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً تختلف الكاميرة الأمامية في كلا الهاتفين، حيث يتميز هاتف Moto G60 بمستشعر سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، بينما يتميز هاتف G40 Fusion بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتفي Moto G60 وG40 Fusion شاشة IPS LCD بحجم 6.8 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية، ويدعم كلا الهاتفين معايير HDR10، وينطلق الهاتفين بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة My UX.

ويأتي هاتف G40 Fusion بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، بينما يأتي هاتف Moto G60 بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يأتي الهاتفين بميزة التخزين الخارجي عبر microSD.

ومن المقرر أن ينطلق Moto G60 وG40 Fusion للأسواق بدءاً من 27 من أبريل، حيث ينطلق هاتف Moto G60 بسعر 240 دولار، ويأتي هاتف Moto G40 Fusion بسعر 186 دولار.

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