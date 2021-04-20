شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه مشروع Project Boombox الجديد بين فيس بوك وسبوتيفاي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن تعاون فيس بوك مع منصة سبوتيفاي بشأن مميزات جديدة للموسيقى والتى تسمح للأشخاص بالاستماع إلى الموسيقى أثناء استخدامهم لتطبيق فيس بوك، حيث ينتج عن فريق العمل مشغل صوتي جديد داخل التطبيق يسمح لمستخدمي فيسبوك ببث الموسيقى من سبوتيفاي دون مغادرة التطبيق، والذى تشير فيس بوك إليه داخليا باسم Project Boombox.

وسلط زوكربيرج الضوء على الميزة كمنتج آخر مصمم لتحسين تجربة المبدعين عبر منصة فيسبوك، وتحديداً قدرة الموسيقيين على مشاركة أعمالهم، فيما تأتي هذه الأخبار وسط دفعة كبيرة في مجال الصوت من فيس بوك، التي أعلنت عن العديد من الميزات الصوتية الجديدة، بما في ذلك القدرة على تصفح وبث البودكاست من داخل تطبيق فيسبوك.

ويمكن إطلاق المشغل الجديد في وقت أقرب من ميزات الصوت الأخرى في فيسبوك، التي لا تزال على بعد أشهر، فيما قال متحدث باسم سبوتيفاي: لطالما كان طموحنا هو جعل سبوتيفاي في كل مكان عبر المنصات والأجهزة وجلب الموسيقى والبودكاست لعدد أكبر من الناس، وتكاملنا الجديد مع فيسبوك هو خطوة أخرى في هذه الجهود.

وعملت الشركتان معًا في الماضي، وعلى الأخص مع دمج سبوتيفاي في القصص ضمن فيسبوك وانستجرام، فيما تأتي هذه الشراكة في وقت من المتوقع أن تقدم فيه آبل، وهي عدو مشترك بين فيسبوك وسبوتيفاي، دفعة كبيرة لمحتوى البودكاست.