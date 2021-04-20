تكنولوجيا: عروض متجر أمازون السعودية اليوم ولفترة محدودة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدم متجر أمازون عروض وخصومات على عدد من المنتجات بما في ذلك المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف والحواسب والسماعات والأجهزة الذكية مع بداية شهر رمضان، والآن يواصل المتجر في تقديم المزيد من العروض والخصومات خلال الأيام المقبلة لفترة محدودة.

إليكم أفضل عروض أمازون

كابل ايثرنت من UGREEN

تاريخ بدء العرض: 20/4/2021

تاريخ انتهاء العرض: 21/4/2021

المواصفات:

الطول: عشرة أمتار.

فائق النحافة يبلغ سُمكه 2.8 مم فقط.

يتميز بغطاء PVC الناعم والمتين.

يشغل مساحة صغيرة وينزلق بسهولة تحت السجادة أو في الزاوية أو خلف قطعة أثاث.

ناقل حركة مستقر تعمل الموصلات النحاسية 32AWG والاتصالات المطلية بالذهب عيار 24 قيراطًا على تقليل تداخل الإشارة وفقدانها بشكل فعال.

يوفر الأداء الأمثل لاتصال الألياف.

متوافق مع جميع الأجهزة المزودة بمقابس RJ45.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3amL0Yd

شريط لاصق لتنظيم الكابلات من UGREEN

تاريخ بدء العرض: 20/4/2021

تاريخ انتهاء العرض: 21/4/2021

المواصفات:

الطول: 5 أمتار.

يهدف إلى تنظيم الكابلات ومن ثم وتثبيتها خلف خزانة التلفزيون أو تحت مكتب الكمبيوتر أو في سيارتك، لتجنب فوضى الأسلاك.

يأتي بلاصق فيلكلرو بخطاطيف من جانب وحلزونات من الجانب الآخر، يمكن فتح شريط التثبيت هذا أو لفه بسهولة وبسرعة لتنظيم الكابلات.

يمكن قصه لأطوالٍ مختلفة حسب رغبتك.

قابل لإعادة التدوير بسبب المواد عالية الجودة (نسيج النايلون القوي).

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3amGysk

حافظة حماية لجهاز iPad Air 4

تاريخ بدء العرض: 20/4/2021

تاريخ انتهاء العرض: 21/4/2021

المواصفات:

مصممة لجهاز آيباد اير الجيل الرابع 10.9 بوصة (2020) مع فتحات دقيقة وأزرار سهلة الضغط.

بها زوايا قابلة للتعدي مع اتصال مغناطيسي قوي لإنشاء حامل شاشة مستقر لجهاز آيباد اير 10.9 بوصة 2020.

يتم توفير زاويتين لتلبية احتياجات المشاهدة والكتابة وسائل الترفيه الأخرى.

مزودة بحامل قلم أبل (الجيل الثاني) مدمج وشحن جانبي.

مزودة بغطاء ذكي مغناطيسي يدعم خاصية الاستيقاظ والنوم التلقائي ويوفر المزيد من الطاقة ويجعل بطارية الجهاز تدوم طويلاً.

تأتي بكلاسيكي واحترافي: يأتي الجزء الداخلي مصنع من المايكروفايبر الناعم في حين تم تصنيع الجزء الخارجي من جلد البولي يوريثين الفاخر ليمنحك حماية رائعة لجهازك.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3v1sA7c

حامل هاتف قابل للالتصاق على لوحة القيادة او الزجاج الامامي للسيارة من YUNSYE

تاريخ بدء العرض: 20/4/2021

تاريخ انتهاء العرض: 21/4/2021

المواصفات:

متوافق مع عدد كبير من الهواتف المحمولة بما في ذلك ايفون 11 برو ماكس واكس اس وماكس اكس واكس ار، وجالكسي اس 10 بلس واس 9 ونوت 9 و8، وال جي جي 8 اكس وجي 7 وغيرهم.

نظام تثبيت سهل بلمسة واحدة يحكم الجهاز ويفكه بضغطة إصبع.

وسادة فائقة الالتصاق مصنوعة من الجل تلتصق بشكلٍ آمن على معظم الأسطح، ومع ذلك سهلة النزع.

ذراع متداخل جديد يضيف طول مقداره 2 بوصة لإتاحة رؤية أفضل للجهاز.

يتيح لك تدوير الهاتف الذكي لـ 360 درجة، للحصول على أفضل رؤية.

إمكانية ضبط ميل الذراع من 0 إلى 90 درجة.

قابلة للتوسيع من 2.3 إلى 3.3 بوصة.

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حافظة شفافة لامعة لهاتف iPhone 12 Pro Max من UGREEN

تاريخ بدء العرض: 20/4/2021

تاريخ انتهاء العرض: 21/4/2021

المواصفات:

تصميم شفاف نقي للغاية يضيف إلى هاتف آيفون 12 برو ماكس لامعة أنيقة وفاخرة.

مصنعة من مادة البولي يوريثين الحراري عالية الجودة ومزود بتقنية ممتصة للصدمات لحماية الهاتف.

مزودة بحافة مرتفعة قادرة على حماية الشاشة والكاميرا جيدًا.

بها فتحات دقيقة وواسعة تسمح بالوصول السهل إلى جميع المنافذ الموجودة على هاتف ايفون 12 برو ماكس.

توفر لك الأزرار المرنة تجربة لمس سريعة الاستجابة.

مضادة للخدش والصدمات ومقاومة لبصمات الأصابع.

للحصول عليه أنقر هنا: https://amzn.to/3ebvKhP

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