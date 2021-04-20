شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit تكشف عن منتج Talk الصوتى شبيه كلوب هاوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Reddit عن منتج صوتي اجتماعي يشبه Clubhouse ، يسمى Reddit Talk تجريبيا، نظرًا لأن الميزة غير متاحة على نطاق واسع حتى الآن، يمكن للمنسقين الذين يرغبون في تجربة الميزة في subreddit الخاص بهم إضافة أنفسهم إلى قائمة الانتظار للوصول إليها وفقا لما نقله موقع the verege.

واستنادًا إلى وصف Reddit والصور التي تشاركها الشركة، يبدو أن Reddit Talk يشبه إلى حد كبير Clubhouse و Twitter Spaces ومنتجات الصوت الاجتماعي الأخرى، وفقًا لـ Reddit ، "ستعيش" المحادثات داخل subreddits.

وأثناء الاختبارات الأولية، سيتمكن مشرفو subreddit فقط من بدء Talk ، وسيكون بمقدور مضيفي Talk دعوة مكبرات الصوت وكتمها وإزالتها، في حين أن التعديلات فقط يمكنها بدء المحادثات في البداية، ويمكن لأي شخص على iOS و Android الاستماع إلى واحدة.

كان الاعتدال يمثل مشكلة بالنسبة إلى Clubhouse ، لذلك من الملاحظ أن Reddit بدأ صغيرًا ويمنح حق الوصول للمشرفين فقط أولاً، في مرحلة ما في المستقبل، سيتمكن التعديل من جلب أعضاء مجتمع موثوق بهم كمضيفين مشاركين.

وتقول الشركة إنها "تختبر طرقًا" للمضيفين لتخصيص مظهر المحادثات باستخدام الرموز التعبيرية وألوان الخلفية المختلفة، وسيتمكن المستخدمون من تغيير صورتهم الرمزية أيضًا.

وينضم Reddit إلى Twitter و Slack و Discord و LinkedIn و Spotify في الإعلان عن ميزة صوتية اجتماعية.