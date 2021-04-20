شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Reddit تكشف عن منتج Talk الصوتى شبيه كلوب هاوس والان مع تفاصيل الخبر
وأثناء الاختبارات الأولية، سيتمكن مشرفو subreddit فقط من بدء Talk ، وسيكون بمقدور مضيفي Talk دعوة مكبرات الصوت وكتمها وإزالتها، في حين أن التعديلات فقط يمكنها بدء المحادثات في البداية، ويمكن لأي شخص على iOS و Android الاستماع إلى واحدة.
كان الاعتدال يمثل مشكلة بالنسبة إلى Clubhouse ، لذلك من الملاحظ أن Reddit بدأ صغيرًا ويمنح حق الوصول للمشرفين فقط أولاً، في مرحلة ما في المستقبل، سيتمكن التعديل من جلب أعضاء مجتمع موثوق بهم كمضيفين مشاركين.
وتقول الشركة إنها "تختبر طرقًا" للمضيفين لتخصيص مظهر المحادثات باستخدام الرموز التعبيرية وألوان الخلفية المختلفة، وسيتمكن المستخدمون من تغيير صورتهم الرمزية أيضًا.
وينضم Reddit إلى Twitter و Slack و Discord و LinkedIn و Spotify في الإعلان عن ميزة صوتية اجتماعية.