تكنولوجيا: Toyota تكشف عن نموذج سيارة BZ4X وتستعرض إستراتيجية الشركة الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Toyota مؤخراً عن إستراتيجية جديدة لتطوير جيل جديد من السيارات الكهربائية ينطلق في الأسواق حتى 2025، كما كشفت الشركة عن نموذج سيارة BZ4X الكهربائية الجديدة.

تعد شركة Toyota واحدة من الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، إلا أن الشركة تراجعت منذ خريف العام الماضي، لتتقدم الشركات المنافسة في الأسواق، واليوم تضع تويوتا إستراتيجية جديدة للعودة والمنافسة بقوة في سوق السيارات الكهربائية.

ولقد إستعرضت تويوتا نموذج لسيارة كهربائية جديدة في معرض Shanghai Motor مؤخراً والذي انطلق بعنوان” BZ4X”، حيث يعد هذا النموذج نقطة إنطلاق جديدة للشركة بعلامة “Beyond Zero” التجارية، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل أوضح حول مواصفات هذا النموذج، كما أكدت على خططها لإطلاق السيارة في السوق الصيني وسوق اليابان لاحقاً هذا العام.

وتؤكد Toyota أيضاً على أن الشركة تستعد لإصدار 70 نموذج من السيارات حتى عام 2025، على أن يضم الجيل الجديد من السيارات النماذج المميزة ببطاريات كهربائية، وأخرى تأتي بخلايا الوقود الهيدروجينية، ونماذج أخرى مميزة بتصميم هجين يعمل بالغاز والكهرباء، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة لدعم المستخدمين بإختيارات متنوعة في الجيل القادم من السيارات.

كما أكدت تويوتا على أن الجيل القادم من السيارات يطور من الشركة بالتعاون مع Subaru لدعم السيارات بمنصة مرنة، أيضاً أوضحت الشركة أن نموذج سيارة BZ4X يرتكز على منصة e-TNGA التي تضم مجموعة من المميزات تشمل نظام التوجيه، والدفع الرباعي، مع نظام تحسين الرؤية، ونظام المكابح المتجدد.

أيضاً أشارت تويوتا إلى خططها لإطلاق سيارة BZ4X للأسواق العالمية في منتصف عام 2022، كما توضح الصور الخاصة بالسيارة إنتهاء التصميم الخارجي والداخلي تقريباً، حيث يضم الجزء الداخلي شاشة في عجلة القيادة بهدف تحسين مجال الرؤية لدى قائد السيارة.

كما يضم الجزء الداخلي شاشة تتوسط الواجهة، والتي تأتي بتصميم عائم إلى أعلى عجلة القيادة، أيضاً تضم الواجهة عدد من الأزرار الفعلية في منتصف الواجهة.

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