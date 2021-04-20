تكنولوجيا: سوارة Fitbit Luxe الذكية تنطلق بتصميم أنيق وسعر 150 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Fitbit رسمياً عن إصدارها الجديد من السوارات الذكية Fitbit Luxe التي تنطلق بتصميم أنيق، ودعم تتبع الأنشطة الرياضية، مع بطارية تستمر في العمل حتى 5 أيام وسعر 150 دولار تقريباً.

تنطلق سوارة Fitbit Luxe الذكية مع عرض مجاني للإشتراك في خدمة “Fitbit Premium” لمدة تصل إلى 6 أشهر، كما تتوفر السوارة الذكية للطلب المسبق الآن.

وتتميز السوارة الذكية بتصميم يدعم المستخدم بتجربة جيدة في إرتداء Fitbit Luxe على مدار 24 ساعة، حيث تتميز بتصميم نحيف مع شاشة بخاصية اللمس، كما توفر للمستخدم تجربة مريحة في حالة إرتدائها أثناء النوم، مع شحن يستمر حتى 5 أيام.

كما تأتي سوارة Fitbit Luxe برباط معصم من السيليكون يدعم الإستبدال بسلاسة عبر مشبك، وتعديل قياس السوارة، كما توفر الشركة لاحقاً إختيارات أكثر للون سوارة المعصم بسعر 30 دولار للنموذج المميز من السيليكون أو 34 دولار للنموذج المميز بتصميم من النسيج.

كما تتوفر سوارة المعصم بتصميم جلدي بسعر 50 دولار، وسوارة معصم من الفولاذ المقاوم للصدأ بسعر 80 دولار أو سوارة معصم بتصميم من الفولاذ بعلامة Gorjana بسعر 100 دولار، أيضاً توفر الشركة في شهر يونيو إصدارها الخاص من سوارة Fitbit Luxe بعلامة Gorjana التجارية وسعر 200 دولار تقريباً.

وتتميز سوارة Fitbit Luxe بشاشة OLED بخاصية اللمس، كما تدعم الإتصال بأجهزة iOS والأندوريد، وتدعم أيضاً ميزة Google Fast Pair التي تتيح إتصال السوارة الذكية بشكل تلقائي بهواتف الأندوريد.

أيضاً تدعم السوارة الذكية الإتصال بنظام GPS عبر الهاتف، كما تدعم السوارة رصد معدل ضربات القلب، وقياس مستوى الإجهاد عبر التطبيق المصاحب على الهاتف، أيضاً تدعم تتبع نشاط المستخدم، ومعدل التنفس، وحرارة الجلد، حالة المستخدم أثناء النوم، ومن المقرر أن تدعم لاحقاً قياس نسبة الأكسجين في الدم.

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