شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق النسخة الأحدث من متصفح "Chrome" والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت شركة جوجل عن ميزة مهمة أخرى حصلت عليها نسخة "Chrome" الجديدة هي ميزة Link to Text Fragment، ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص إرسال رابط توجيهي لمستخدم آخر، وسيوصله هذا الرابط إلى مقطع معين أو جملة محددة سابقا في إحدى صفحات الإنترنت، أي أن متلقي الرابط يمكنه أن يقرأ ما يريد المرسل إرشاده له في أي صفحة بشكل دقيق، ودون الحاجة لقراءة الصفحة الموجودة فيها المعلومة بالكامل.
ولفتت إلى أنه أصبح بإمكان مستخدمي متصفح جوجل بنسخته الأحدث إعادة ترتيب الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة على شريط البحث أو تسمية هذه الصفحات بالطريقة التي تناسبهم، والوصول إلى هذه العلامات بشكل سريع بالنقر على زري "Alt+Tab".
وجُهز المتصفح أيضا بميزات مهمة تقلل من استهلاك وحركة مرور بيانات الإنترنت بالنسبة للصفحات المفتوحة وغير المستخدمة بشكل نشط أثناء استعمال الإنترنت، ما سيقلل بشكل ملحوظ من الضغط على معالجات الحواسب ويساهم في الترشيد من استهلاك طاقة البطاريات.