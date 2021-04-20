شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تطلق النسخة الأحدث من متصفح "Chrome" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل إطلاق النسخة الأحدث من متصفح "Chrome" والمزودة بتقنيات وخصائص تجعل استخدام الإنترنت أكثر عملية وأمانا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الثلاثاء/ أن من أبرز ما حصلت عليه نسخة "Chrome 90" الجديدة هو أنظمة حماية إضافية ضد هجمات NAT Slipstreaming الإلكترونية، حيث يقوم المتصفح بحظر الاتصالات عبر بروتوكولات FTP و HTTP و HTTPS المرتبطة بما يعرف بمنافذ "554" الرقمية، فضلا عن أن المطورين جهزوا هذه النسخة من المتصفح بتقنيات تشفير AV1 التي ستحسن وتزيد من حماية البيانات أثناء مكالمات الفيديو.

وأوضحت شركة جوجل عن ميزة مهمة أخرى حصلت عليها نسخة "Chrome" الجديدة هي ميزة Link to Text Fragment، ومن خلال هذه الميزة يمكن لأي شخص إرسال رابط توجيهي لمستخدم آخر، وسيوصله هذا الرابط إلى مقطع معين أو جملة محددة سابقا في إحدى صفحات الإنترنت، أي أن متلقي الرابط يمكنه أن يقرأ ما يريد المرسل إرشاده له في أي صفحة بشكل دقيق، ودون الحاجة لقراءة الصفحة الموجودة فيها المعلومة بالكامل.

ولفتت إلى أنه أصبح بإمكان مستخدمي متصفح جوجل بنسخته الأحدث إعادة ترتيب الصفحات وعلامات التبويب المفتوحة على شريط البحث أو تسمية هذه الصفحات بالطريقة التي تناسبهم، والوصول إلى هذه العلامات بشكل سريع بالنقر على زري "Alt+Tab".

وجُهز المتصفح أيضا بميزات مهمة تقلل من استهلاك وحركة مرور بيانات الإنترنت بالنسبة للصفحات المفتوحة وغير المستخدمة بشكل نشط أثناء استعمال الإنترنت، ما سيقلل بشكل ملحوظ من الضغط على معالجات الحواسب ويساهم في الترشيد من استهلاك طاقة البطاريات.