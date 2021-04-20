شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صعوبات فنية تواجه Robinhood مع صعود دوجيكوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رواج كبير شهدته العملة المشفرة Dogecoin خلال اليومين الماضيين على منصة Robinhood لكنها واجهت مشكلات فنية على المنصة تتعلق بتنفيذ صفقات المستخدمين الخاصة بالعملات المشفرة، ذلك على الرغم من إعلان المنصة استعادة الخدمة بالكامل لتمكين المستخدمين من التداول بحلول منتصف ليل الخميس الماضى.

وحدثت إخفاقات متفرقة في أوامر التشفير وتأخير الإشعارات لبعض العملاء"، وفقا لما نقلته Robinhood في منشور مدونة.

وقالت المنصة إنها شهدت طلبا غير مسبوق على خدمات Robinhood Crypto، مما أدى إلى حدوث مشكلات في تداول العملات المشفرة وقدمت اعتذارها للعملاء.

وأضافت Robinhood في رسالتها: "هذه الانقطاعات غير مقبولة بالنسبة لنا"، "نعتقد أننا أكثر منصة عملات رقمية بديهية لمتداولي Dogecoin ونحن فخورون بأن نكون الخيار الأفضل لهذا المجتمع."

وتزامنت الصعوبات الفنية مع ارتفاع سعر العملة المشفرة دوجكوين في الأيام الأخيرة، مما أثار غضب المستخدمين الذين يأملون في الاستفادة من الارتفاع، حيث قفزت قيمة دوجكوين بأكثر من 230% خلال الأيام الثلاثة الماضية، مما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية الإجمالية إلى أكثر من 34 مليار دولار.

وشهدت منصة روبن هود في مارس 2020، انقطاعات ضخمة قالت إن سببها "الضغط على بنيتنا التحتية"، وفى يناير قامت Robinhood بتقييد التداولات على GameStop، مما أدى إلى حدوث أزمة دفعتها للمسائلة أمام الكونجرس.

ووفقا لتقرير نقله موقع the verege، فإن التطبيق سهل الاستخدام ولكن إذا فشل خلال فترات البيع والشراء الأكثر أهمية فإنه يثير التساؤلات بشأن التزام المستخدمون به؟ سواء كان المستخدم يكسب المال من تجارة الدوجكوين الخاصة به، فإن الأمر لا يقتصر على مدى سهولة التطبيق، لاسيما مع توافر منصة Coinbase العامة لتداول العملات المشفرة حتى لو كانت لا تدعم Dogecoin.

ويأتى ذلك فى حين لم يدخل منشور Robinhood في التفاصيل الفنية التي كان من الممكن أن تتيح للمستخدمين معرفة مدى خطورة الفشل أو سبب حدوثه.