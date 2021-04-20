أول تعليق من إيلون ماسك على حادث سيارة تسلا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:22 مساءً - فاجئ إيلون ماسك رئيس شركة “تسلا” الجميع بتعليقه على حادث اصطدام سيارة تسلا تسير دون سائق بشجرة شمال هيوستن بولاية تكساس الأميركية ووفاة شخصين .

وقال ماسك ، إن نظام القيادة الآلية بالسيارة لم يكن في وضع التشغيل عند وقوع الحادث، وفقا للنتائج الأولية.

ويعد ذلك أول تصريح لرئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية بعد وفاة رجلين في حادث تحطم سيارة من إنتاج شركة “تسلا”.

وكتب ماسك على تويتر أمس الإثنين، في أول رد فعل للشركة على الحادث الذي وقع في تكساس يوم السبت: “تظهر سجلات البيانات التي تم استعادتها حتى الآن أن نظام القيادة الآلية لم يكن في وضع التشغيل”.

وكانت الشرطة قالت بعد التحقيقات الأولية إنها “متأكدة بنسبة 99.9% تقريبا” من أن أحدا لم يكن خلف عجلة القيادة، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

وعُثر على أحد الرجلين في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي. واصطدمت السيارة بشجرة واحترقت بعد الحادث .

وتوجه محققو الحوادث من المجلس الوطنى الامريكى لسلامة النقل الى مكان الحادث يوم الاثنين .

واعترفت الشرطة منذ البداية بأنه من غير الواضح ما إذا كان قد تم تشغيل نظام المساعدة فى القيادة وقت وقوع الحادث .

وتسببت السيارة تسلا في مصرع شخصين في ولاية تكساس الأمريكية، بعد أن قفزت السيارة التي كانا يستقلانها، واصطدمت بشجرة واشتعلت فيها النيران.

وأعلنت محطة التلفزيون المحلية KHOU أن الحادث وقع في سبرينج، تكساس، إحدى ضواحي هيوستن، وذلك عندما فشلت سيارة تسلا تسير بسرعة عالية في التغلب على منعطف وخرجت عن الطريق.

وما أن تم إخماد الحريق، حتى عثر المستجيبون الأوائل على جثتي رجلين، أحدهما في مقعد الراكب والآخر في المقعد الخلفي.

وبحسب تقرير نشره موقع “بزنس إنسايدر” خلص المحققون إلى أنه لم يكن هناك أحد في مقعد السائق وقت وقوع الحادث.

ويأتي الحادث المميت وسط موجة جديدة من حوادث تسلا التي ربما تكون قد شملت الطيار الآلي.

تراجع أسهم تسلا

وعقب الحادث، هوى سهم شركة تسلا في بورصة وول ستريت بأكثر من 3%، وأغلق سهم تسلا منخفضا 3.4%.

وكان سهم الشركة أحد أكبر الخاسرين بين الأسهم على المؤشرين ستاندر اند بورز 500 وناسداك المجمع.

وتأثر سهم تسلا أيضا بهبوط حاد في مطلع الأسبوع في العملة المشفرة بتكوين التي تستثمر فيها الشركة.