مؤسس فيسبوك يكشف خطة منافسة تطبيق كلوب هاوس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 أبريل 2021 01:22 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك، عن اعتزام شركته إطلاق عدة منتجات صوتية.

والإثنين، قال زوكربيرج إن الشركة تخطط لإطلاق غرف صوتية مباشرة شبيهة بتطبيق كلوب هاوس ووسيلة أيضا للمستخدمين لإيجاد وتشغيل المدونات الصوتية (بودكاست).

ويأتي دخول فيسبوك سوق الصوتيات في وقت يتراجع فيه الاهتمام الضخم المفاجئ بتطبيق كلوب هاوس، وهو تطبيق صوتي استخدمه أثرياء ومشاهير ومنهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا.

وتراجع تنزيل التطبيق المتاح فقط على نظام أبل بنسبة 70% تقريبا في مارس/ آذار مقارنة بفبراير/ شباط حين وصل إلى أعلى مستوى له.

“ساوندبايتس” ومؤثرات صوتية

وقال رئيس أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم إن فيسبوك تخطط لتدشين خصائص في الشهور المقبلة منها مقاطع صوتية قصيرة تسمى “ساوندبايتس” وطرح وسائل لإنتاج مؤثرات صوتية أو تحسين جودة الصوت.

وقالت فيسبوك في منشور إنها ستبدأ في تجربة غرف صوتية حية ستنطلق في الصيف.

وقال زوكربيرج إن فيسبوك تتطلع للتعامل “مع الصوتيات كوسيلة رئيسية بنفس الطريقة التي نعامل بها الصور والفيديو”.

وأظهر النمو السريع لتطبيق كلوب هاوس الذي لم يتجاوز عمره العام إمكانات خدمات الدردشة الصوتية.

ويواجه التطبيق الذي لم يطرح على نظام التشغيل أندرويد بعد منافسة من شركات عديدة.

وفي وقت سابق، كانت فيسبوك قد أعلنت عن طرح تطبيق “هوت لاين” الجديد كمنافس لكلوب هاوس.

ووفق موقع “ذا نكست ويب”، تم تطوير التطبيق بمعرفة قسم اختبار المنتجات الحديثة بفيسبوك، وهو القسم الذي عادة ما يطرح التطبيقات الجديدة التابعة للشركة.

ومن السمات المتوفرة في تطبيق “هوت لاين” وتميزه عن تطبيق “كلوب هاوس”، أنه يدعم مشاركة مقاطع الفيديو عبره.