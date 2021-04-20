شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تعيد إطلاق تطبيق Parler فى متجرها بعد حظره منذ أحداث الكابيتول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر شبكة Parler الاجتماعية المحاصرة مرة أخرى على نظام التشغيل iOS بدءا من 26 أبريل الجارى، بعد إعادة قبولها في متجر تطبيقات Apple، لكن سيحظر تطبيق iOS بعض المحتوى المتاح على إصدارات Android والويب من Parler - وهو حل وسط يلبي على ما يبدو إرشادات مطوري Apple وفقا لما نقله موقع the verege.

ووفقا لبيان صحفي قال الرئيس التنفيذي المؤقت مارك ميكلر، إن الشركة "عملت على وضع أنظمة من شأنها اكتشاف الكلام غير القانوني بشكل أفضل والسماح للمستخدمين بتصفية المحتوى غير المرغوب فيه لهم، مع الحفاظ على معايير صارمة للاعتدال في المحتوى.

وقامت شركة Apple بإعادة التطبيق بعد حظره منذ أحداث الكابيتول في 6 يناير الماضى، تحت ضغط من المشرعين، وقبل يومين من جلسة استماع بشأن سياسات متجر تطبيقات Apple.

وقالت الشركة إن بارلر- التي تروج لنفسها على أنها بديل أقل تشددًا لفيسبوك وتويتر - قد انخرطت في "محادثات جوهرية"معها، مما أدى إلى مجموعة من التغييرات المقترحة التي من شأنها تلبية سياسة المحتوى الخاصة بشركة أبل.

وبينما يحظر إصدار App Store من Parler بعض المنشورات التي يسمح بها Parler، ستظل هذه المنشورات مرئية على إصدارات Parler المستندة إلى الويب وAndroid.

ولم يوضح بارلر أنواع المحتوى التي سيتم تضمينها، ولكن Apple تتطلب على نطاق واسع نظامًا لتصفية المواد "المرفوضة" التي ينشرها المستخدمون.

وحظرت كل من Apple و Google و Amazon شركة Parler بعد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، قائلة إن شركة Parler فشلت في مراقبة التهديدات العنيفة والمحتوى غير اللائق.

ورفعت بارلر دعوى قضائية ضد أمازون، التي عملت معها لاستضافة الويب، لكن الدعوى لم تحقق أداءً جيدًا حتى الآن في المحكمة.

واستمرت Google في منع Parler من الدخول إلى متجر Play الخاص بها، ولكن يمكن للمستخدمين تثبيت التطبيق مباشرة على Android - مما يجعل الحظر أقل بكثير من المسئولية.