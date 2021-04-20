شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيسبوك ينافس كلوب هاوس على المحتوى الصوتى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فيسبوك عن منتجات متعددة، تركز على المحتوى الصوتي على النص أو الصور أو الفيديو، وسيتم إطلاق المنتجات خلال الأشهر القليلة المقبلة وفقا لما نقله موقع the verege.

والجدير بالذكر أن Facebook سيطلق بالفعل منافسًا لتطبيق الصوت الاجتماعي Clubhouse مع ميزة تسمى Live Audio Rooms قريبا، وسيتم طرحه أولاً على المجموعات والشخصيات العامة كاختبار، ولكنه سيتوسع إلى Messenger أيضًا.

وسيتمكن المستخدمون من تسجيل محادثاتهم وتوزيعها، ويمكن للأشخاص فرض رسوم على الوصول إلى هذه الغرف إما من خلال اشتراك أو رسوم لمرة واحدة.

ولجذب الأشخاص للانضمام يقول Facebook إنه يقدم صندوق منشئ الصوت، حيث يمكن أيضًا تحويل كل هذه المحادثات إلى "مقاطع صوتية"، وهي ميزة قادمة تتيح للأشخاص إنشاء مقاطع صوتية قصيرة ومشاركتها جنبًا إلى جنب مع موجز خوارزمي للترويج لها.

ووفقا للتقرير ستعيش المقاطع الصوتية ضمن موجز الأخبار الأوسع، وسيتمكن المستخدمون من تسجيلها في أداة منفصلة داخل Facebook ، والتي تصفه الشركة بأنها "استوديو صوت في جيبك".

وقام مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، بمساواة Soundbites بـ Reels ، منافس TikTok في Instagram ، ولكن من أجل الصوت.

وأضاف زوكربيرج أنه يحب الصوت عبر الفيديو أو الصور لأنه يسمح للأشخاص بتعدد المهام واستضافة محادثات أطول ودقيقة.

ويخطط Facebook أيضًا للقيام بدور أكبر في البث الصوتي، وقالت الشركة إنها ستبدأ في التوصية بالعروض والحلقات بناءً على اهتمامات الأشخاص ويمكن للأشخاص التعليق عليها والتوصية بها للأصدقاء.

وأضافت أن 170 مليون شخص على Facebook مرتبطون بصفحة مرتبطة ببودكاست معين، وأكثر من 35 مليون شخص هم أعضاء في مجموعات المعجبين حول ملفات البودكاست.

وقال زوكربيرج إن الشراكة مع Spotify وشيكة أيضًا، والتي ستجلب مشغل الشركة إلى Facebook ، مما يسمح للأشخاص ببث الموسيقى والبودكاست من موجز الأخبار الخاص بهم.

أكد زوكربيرج أن هذه الميزة مخصصة للموسيقى، وسيتمكن مستخدمو Facebook من مشاركة ملفات بودكاست Spotify والسماح للأشخاص بالاستماع دون الحاجة إلى مغادرة عالم Facebook - عليهم فقط ربط حساباتهم.

وقال متحدث باسم Spotify في بيان: "لطالما كان طموحنا هو جعل Spotify في كل مكان عبر المنصات والأجهزة - جلب الموسيقى والبودكاست لعدد أكبر من الناس - وتكاملنا الجديد مع Facebook هو خطوة أخرى في هذه الجهود"، "نتطلع إلى شراكة مستمرة مع Facebook ، مما يعزز اكتشاف الصوت في جميع أنحاء العالم."

ولا يزال من غير الواضح مدى جدية Facebook فيما يتعلق بالصوت وما إذا كان المستخدمون يريدون ذلك بالفعل.