شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك ينفى طرح نظارة "Oculus Quest Pro" هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم أندرو بوسورث، نائب الرئيس فى Reality Labs فى فيس بوك، بعض التلميحات الإضافية حول ما يخبأ لأجهزة Oculus المستقبلية التابعة لفيس بوك، وفى سؤال وجواب صوتى مع John Carmack على اقترح "بوسورث " أنه فى حين أن Quest 2 من العام الماضى سوف يستمر لبعض الوقت حتى الآن، فإن الشركة تعمل على سماعات رأس ذات قدرات أكبر.

وقال "يسأل الناس أيضًا عن Quest 3، وهو غير موجود بعد، فلا توجد Quest3، هناك فقط Quest2"، وأضاف "لكننى ألمحت فى AMA فى وقت سابق من هذا العام حول Quest Pro لأن لدينا الكثير من الأشياء قيد التطوير، حيث نريد تقديم وظائف جديدة لسماعات الرأس على غرار الأنواع التى يعتقد الناس أننا نريد تقديمها، وهذا طرق قليلة لا تزال بعيدة، ما زال لن يحدث هذا العام ".

وقال كارماك، وهو الآن مسئول تقنى استشارى فى فيس بوك، إنه "يدعم العروض الحصرية لـ Quest 2 فقط، لكنه يعتقد أنه لا يزال هناك سوق كبير جدًا لمستخدمى Quest 1"، وقد وافق بوسورث قائلاً: "أتوقع أن تكون الحوافز للمطورين لدعم Quest 1، بالتأكيد، أنت تفتح، كما تعلم، سبعة أرقام من المستخدمين الإضافيين الذين من المحتمل أن يشتروا برنامجك - وهى صفقة جيدة عندما يمكنك الحصول عليها.