شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نصف الهنود تعرضوا للقرصنة خلال آخر 12 شهرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن واحدا من كل اثنين من البالغين الهنود (59 فى المائة) تعرض لجرائم الإنترنت فى الأشهر الـ 12 الماضية، حيث يعتقد سبعة من كل عشرة بالغين هنود (من بين الذين شملهم الاستطلاع) أن العمل عن بُعد جعل من السهل على المتسللين ومجرمى الإنترنت الاستفادة منها.

وبحسب موقع GSM الهندى، فقد تعرض أكثر من 27 مليون من البالغين الهنود لسرقة الهوية فى الأشهر الـ 12 الماضية، واعترف 52% من البالغين الهنود بأنهم لا يعرفون كيفية حماية أنفسهم من الجرائم الإلكترونية، وفقًا لتقرير نورتون سايبر إنسايتس لعام 2021، الصادر عن NortonLifeLock.

وبينما يتخذ العديد من المستهلكين الهنود (90%) خطوات استباقية لحماية بياناتهم، لا يزال اثنان من كل خمسة يشعرون أنه من المستحيل حماية خصوصيتهم (42%) "فى هذا العصر أو يقولون إنهم لا يعرفون كيفية القيام بذلك "، وأضاف أحد القائمين على الدراسة: "لذلك، من الضرورى أن يسعى المستهلكون للحصول على مشورة الخبراء واتخاذ تدابير فعالة لحماية خصوصيتهم على الإنترنت".

ويعد التقرير، الذى تم إجراؤه عبر الإنترنت بالشراكة مع The Harris Poll، شمل أكثر من 10000 بالغ فى 10 دول بما فى ذلك 1000 بالغ فى الهند، وقال حوالى ثلثى (66%) من البالغين الهنود إنهم قلقون أكثر من أى وقت مضى من الوقوع ضحية لجرائم إلكترونية.

وبينما لجأ 52% إلى أصدقائهم للحصول على المساعدة، اتصل 47% بالشركة التى تم اختراق الحساب منها للمساعدة فى حل المشكلة، وقال التقرير "بالمثل، أفاد 63% من البالغين الهنود بأنهم يشعرون بأنهم أكثر عرضة للجرائم الإلكترونية مما كانوا عليه قبل أن يبدأ جائحة كوفيد - 19".

وأضافت أن معظم البالغين الهنود قلقون بشأن خصوصية البيانات (75%) ويريدون فعل المزيد لحمايتها (77%)، فيما تعرض أكثر من اثنين من كل خمسة مستهلكين هنود (45%) لسرقة الهوية، مع تأثر 14% فى العام الماضى وحده (ارتفاعًا من 10% فى عام 2019)، مما يعنى أن أكثر من 27 مليون بالغ هندى تعرضوا لسرقة الهوية فى الـ 12 الماضية الشهور.