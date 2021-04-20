شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح لموظفيه العمل من المنزل بعد انتهاء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة فيسبوك إن بإمكان موظفيها مواصلة العمل من المنزل بعد جائحة فيروس كورونا، والانضمام إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين الذين أخبروا الموظفين أنه يمكنهم العمل عن بُعد إلى الأبد، وقال فيس بوك سابقًا إن الموظفين قد يستمرون فى العمل عن بُعد حتى يونيو 2021.

لكن برين هارينجتون، نائب رئيس فريق الموارد البشرية فى فيسبوك، قال لبى بى سى إن بعض الموظفين كانوا "يزدهرون حقًا" فى المنزل ويريدون مواصلة العمل عن بُعد، وقال: "على سبيل المثال، الآباء الأقرب إلى أطفالهم ويسعدون بقطع وقت تنقلهم وتحسين يوم عملهم، يسعدهم العمل من المنزل".

وأضاف هارينجتون أنه يمكن للموظفين التقدم لمديريهم للعمل الدائم عن بعد، وقال إن العمل عن بعد هو "المستقبل"، لكنه لم يكن تعديلًا سهلاً لبعض الموظفين، وقال "من الواضح أن هذا يعمل من المنزل أثناء تفشى جائحة، ولسنا فى فترة عمل صحى عن بعد".

على جانب آخر يخطط فيس بوك لإعادة فتح مكاتب Silicon Valley فى مايو بسعة أقصاها 10%، وفقًا لتقرير Bloomberg، وقال التقرير إنه سيُطلب من العمال ارتداء أقنعة الوجه، والمسافة الاجتماعية، وفى بعض الحالات، إجراء اختبار أسبوعى للفيروس.