شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق Clubhouse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Clubhouse واحدا من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعى فى الوقت الحالي، حيث تم تطويره بواسطة رجل الأعمال فى وادى السيليكون Paul Davison والموظف السابق فى جوجل Rohan Seth، ويمكن لمستخدمى أيفون فقط استخدام تطبيق الوسائط الاجتماعية هذا المخصص للمدعوين فقط، وفى النهاية سيكون متاحًا لمستخدمى أندرويد.

ويمكن للأشخاص من جميع أنحاء العالم التحدث والاستماع والتعلم من بعضهم البعض فى الوقت الفعلى فى مجموعات تم إنشاؤها على تطبيق Clubhouse، وعلاوة على ذلك، يمكن استيعاب ما يصل إلى 5000 شخص فى هذه المجموعات.

ما هو استخدام تطبيق Clubhouse؟

Clubhouse هو تطبيق وسائط اجتماعية، يعتمد على الصوت ويسمح للأشخاص بالتحدث ومشاركة تجاربهم فى الوقت الفعلى فى جميع أنحاء العالم.

هل Clubhouse تطبيق مواعدة؟

Clubhouse ليس تطبيق مواعدة، يمكن لجميع الأصدقاء وأفراد الأسرة والزملاء التواصل على التطبيق.

ماذا يحدث عندما تحظر شخصًا ما فى تطبيق Clubhouse؟

عندما تحظر شخصًا ما فى تطبيق Clubhouse، فلن يتمكن هذا الشخص من رؤية الغرفة التى أنشأتها أو الانضمام إليها، وأيضًا، لن يتمكن من الانضمام إلى الغرفة التى تعمل فيها كمشرف أو متحدث، ومع ذلك، إذا كان الشخص المحظور وسيطًا أو متحدثًا فى غرفة، فستظل قادرًا على الانضمام إلى الغرفة والتحدث أيضًا.

هل يمكنك تسجيل محادثات النادي؟

لا يسمح لك Clubhouse، وهو التطبيق المستند إلى الدردشة الصوتية، بتسجيل المحادثات، أيضًا، لا توجد تسميات توضيحية أو ترجمات لمحادثات Clubhouse.

هل يحفظ النادى الصوت؟

لا، لا يتم تسجيل الصوتيات فى Clubhouse ولا يتم حفظها لاستخدامها لاحقًا.

هل تطبيق Clubhouse متاح على نظام أندرويد؟

Clubhouse الذى اكتسب شعبية فى الآونة الأخيرة غير متاح لمستخدمى أندرويد، تم إطلاق التطبيق فى عام 2020، ويمكن الوصول إليه من قبل مستخدمى iOS فقط.

هل يتم كتم صوتك تلقائيًا فى تطبيق Clubhouse؟

نعم، يتم كتم صوتك تلقائيًا فى تطبيق Clubhouse، وللتحدث فى غرفة، سيكون عليك النقر على أيقونة "رفع اليد"، علاوة على ذلك، سوف يمنحك الوسيط حق الوصول، وبعد ذلك سيكون لديك خيار إلغاء كتم صوتك.